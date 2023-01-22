Emekli promosyonunu Denizbank'tan almayan üzülür! 2023'e özel yeni promosyon açıklandı: Emeklilerin cebi parayla dolup taşacak!

Birçok banka günümüzde yapmış olduğu emekli maaşı promosyonlarıyla yoğun ilgiye görmekteyken, emekli maaşlarının artmasına sevinen vatandaşlar ise hangi bankadan maaşlarını çekmek konusunda kararsız kalmış durumda. Bankalar güncel emekli maaşı promosyonlarını bir bir kamuoyuyla paylaşırken, son promosyon değişikliği de Denizbank'tan oldu.
GÜNCEL DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONLARIAlınan maaş tutarına bağlı promosyon ödemesi yapacağını kamuoyuna duyuran Denizbank'ın promosyon ücretleri ise şöyle:
- Maaşı 3.500 TL'den az olan emeklilere 3.000 TL
- Maaşı 3.500 TL - 7.500 TL arasında olan emeklilere 3.500 TL
- Maaşı 7.500 TL - 10.000 TL arasında olan emeklilere 4.500 TL
- Maaşı 10.000 TL'nin üzerinde olan emeklilere 5.000 TL promosyon verilecek.