Emekli promosyonunu Denizbank'tan almayan üzülür! 2023'e özel yeni promosyon açıklandı: Emeklilerin cebi parayla dolup taşacak!







GÜNCEL DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONLARI

Maaşı 3.500 TL'den az olan emeklilere 3.000 TL

Maaşı 3.500 TL - 7.500 TL arasında olan emeklilere 3.500 TL

Maaşı 7.500 TL - 10.000 TL arasında olan emeklilere 4.500 TL

Maaşı 10.000 TL'nin üzerinde olan emeklilere 5.000 TL promosyon verilecek.







DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSUNDA BULUNMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Birçok banka günümüzde yapmış olduğu emekli maaşı promosyonlarıyla yoğun ilgiye görmekteyken, emekli maaşlarının artmasına sevinen vatandaşlar ise hangi bankadan maaşlarını çekmek konusunda kararsız kalmış durumda. Bankalar güncel emekli maaşı promosyonlarını bir bir kamuoyuyla paylaşırken, son promosyon değişikliği de Denizbank'tan oldu.Alınan maaş tutarına bağlı promosyon ödemesi yapacağını kamuoyuna duyuran Denizbank'ın promosyon ücretleri ise şöyle:Denizbank'ın emekliler için özel olarak hazırlamış olduğu bu promosyondan yararlanmak ise çok basit. Bankanın en yakın şubesine giderek ya da mobil bankacılık üzerinden emekli maaşlarını Denizbank aracılığıyla almak istediklerini belirtmek yeterli oluyor. Başvurular neticesinde banka üç yıl süreyle maaşlarını Denizbank'tan alma sözü veren ve bir otomatik fatura talimatı veren emeklilerin başvurularını kabul edecek. Ek olarak, birden fazla emekli maaşı almakta olan emeklilerin promosyon ücretleri ise toplam maaş tutarına göre belirlenecektir.