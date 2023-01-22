Finans
22 Ocak 2023 - 17:45

Emekli promosyonunu Denizbank'tan almayan üzülür! 2023'e özel yeni promosyon açıklandı: Emeklilerin cebi parayla dolup taşacak!

Emeklilerin yüzünü güldürecek yeni promosyon ücretini Denizbank açıkladı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiye tutulan Denizbank, Ocak ayı için promosyon ücretlerini güncelledi. Detaylar haberimizde...

Finans
22 Ocak 2023 - 17:45
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Emekli promosyonunu Denizbank'tan almayan üzülür! 2023'e özel yeni promosyon açıklandı: Emeklilerin cebi parayla dolup taşacak!


Birçok banka günümüzde yapmış olduğu emekli maaşı promosyonlarıyla yoğun ilgiye görmekteyken, emekli maaşlarının artmasına sevinen vatandaşlar ise hangi bankadan maaşlarını çekmek konusunda kararsız kalmış durumda. Bankalar güncel emekli maaşı promosyonlarını bir bir kamuoyuyla paylaşırken, son promosyon değişikliği de Denizbank'tan oldu.

GÜNCEL DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONLARI

Alınan maaş tutarına bağlı promosyon ödemesi yapacağını kamuoyuna duyuran Denizbank'ın promosyon ücretleri ise şöyle:

  • Maaşı 3.500 TL'den az olan emeklilere 3.000 TL
  • Maaşı 3.500 TL - 7.500 TL arasında olan emeklilere 3.500 TL
  • Maaşı 7.500 TL - 10.000 TL arasında olan emeklilere 4.500 TL 
  • Maaşı 10.000 TL'nin üzerinde olan emeklilere 5.000 TL promosyon verilecek.


emekli maaşı

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSUNDA BULUNMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Denizbank'ın emekliler için özel olarak hazırlamış olduğu bu promosyondan yararlanmak ise çok basit. Bankanın en yakın şubesine giderek ya da mobil bankacılık üzerinden emekli maaşlarını Denizbank aracılığıyla almak istediklerini belirtmek yeterli oluyor. 

Başvurular neticesinde banka üç yıl süreyle maaşlarını Denizbank'tan alma sözü veren ve bir otomatik fatura talimatı veren emeklilerin başvurularını kabul edecek. Ek olarak, birden fazla emekli maaşı almakta olan emeklilerin promosyon ücretleri ise toplam maaş tutarına göre belirlenecektir.

EDİTÖR
Ahmetcan Korur
Ahmetcan Korur
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