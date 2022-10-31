GÜNDEM
31 Ekim 2022 - 12:12

Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklilerine 17.00'a kadar süre verildi: Yılbaşından önce 10.000 TL ödeniyor

Emekliler için son çağrı yapıldı. Bugün saat 17.00'a kadar başvuru yapanlara 10 bin TL ödeniyor. Ayrıntılar haberimizde.

GÜNDEM
31 Ekim 2022 - 12:12
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Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklilerine 17.00’a kadar süre verildi: Yılbaşından önce 10.000 TL ödeniyor


Milyonlarca emekli uzun süredir bankaların emekli promosyon teklifleri ile ilgileniyor. Özel bankalardan emekli promosyonuna dair farklı tutarlarda yapılan teklifler emeklileri cezbetti. Birçok emekli ise daha yüksek rakam beklentileri nedeniyle maaş bankasını değiştirmeyi askıya aldı. Kamu bankalarının da emekli promosyon tutarları henüz açıklanmadı. Ancak emekli promosyon başvurularında son gün geldi çattı.

10 bin TL emekli promosyonu almak için son gün!

Emekliler bankaların promosyon teklifleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Birçok özel banka promosyon ücretlerini 8 bin liraya kadar çıkarırken, Türkiye Finans Bankası en yüksek tutarı veriyor. Maaşını Türkiye Finans’a taşımaya karar verenler 7 bin 500 TL nakit ödeme ve buna ek olarak 2 bin 500 TL ödül alacaklar. Böylelikle Türkiye Finans tarafından 10 bin TL emekli promosyon ödemesi alabilecekler.



Banka tarafından yapılan resmi duyuruda, 31 Ekim’e kadar maaşını Türkiye Finans’a taşıyanlar 7 bin 500 TL’ye kadar nakit promosyonun yanı sıra, Türkiye Finans’a davet ettikleri her bir emekli yakınları için 250 TL, toplam 2 bin 500 TL nakit ödül kazanacaklar.

Maaşını bu bankaya taşıyanlar için birçok avantaj da bulunuyor. Bunlardan biri, Türkiye Finans Happy Bonus kredi kartları ile yapacakları toplam 3000 TL ve üzeri harcamalar için de 300 TL bonus kazanabilecekler.

Saat 17.00’a kadar süre verildi

Türkiye Finans’a maaş taşıma işlemi gerçekleştirecekler için son tarih 31 Ekim Pazartesi saat 17.00 olarak açıklandı. Mesai bitimine kadar başvurularını gerçekleştiren emekliler, 10 bin TL nakit ödeme alabilecekler. Peki Türkiye Finans ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Türkiye Finans’ın emekli promosyon tutarları şu şekilde:

Maaşı 1500 TL ve altı olanlara 3000 TL,

1500 TL ile 2.499 TL arası olanlara 5000 TL,

3500 TL ve üzeri maaş alanlara ise 7.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Promosyon

SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur emekli maaşını 36 ay boyunca Türkiye Finans’tan alma sözü veren ve başvuruda bulunan kişilere yukarıda belirtilen tutarlar ödenecek. Sizler de 10 bin TL’ye kadar emekli promosyon ödemesi almak istiyorsanız 31 Ekim 2022 saat 17.00’a kadar başvuru işlemlerinizi tamamlamanız gerekiyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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