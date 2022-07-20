TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını Temmuz ayı başında açıklamış ve bu açıklamalar ile birlikte emekli vatandaşların maaşlarına alacakları zam oranları da belli olmuştu. yeni zamlarla birlikte en düşük emekli maaşı 3.500 TL olurken maaşlara yapılan zamlar sonrası bankalarda promosyon rakamlarını yeniden güncelledi. Emekli maaşını anlaşma yaptığı bankaya taşıyan emekliler, bankaya verdikleri bir sözleri karşılığında 6.250 TL nakit ödeme desteğinden faydalanabiliyor. İşte, ING BanK'ın promosyon ödemesine ilişkin detaylar..
Finans
20 Temmuz 2022 - 19:38
Emekli vatandaşlara, anında karşılıksız 6.250 TL nakit ödeme! Başvuru için son gün 31 Ağustos..
Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiren bir duyuru yapıldı. Yılın ikinci zammını alan emekli vatandaşlar maaşları ile ilgili bankalarla yapacakları anlaşmalar kapsamında anında ve karşılıksız 6.250 TL nakit ödeme alıyor. Söz konusu ödemeler için son başvuru tarihi ise 31 Ağustos.. İşte detaylar...
Finans
20 Temmuz 2022 - 19:38