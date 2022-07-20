Finans
20 Temmuz 2022 - 19:38

Emekli vatandaşlara, anında karşılıksız 6.250 TL nakit ödeme! Başvuru için son gün 31 Ağustos..

Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiren bir duyuru yapıldı. Yılın ikinci zammını alan emekli vatandaşlar maaşları ile ilgili bankalarla yapacakları anlaşmalar kapsamında anında ve karşılıksız 6.250 TL nakit ödeme alıyor. Söz konusu ödemeler için son başvuru tarihi ise 31 Ağustos.. İşte detaylar...

Finans
20 Temmuz 2022 - 19:38
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Emekli vatandaşlara, anında karşılıksız 6.250 TL nakit ödeme! Başvuru için son gün 31 Ağustos..
TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını Temmuz ayı başında açıklamış ve bu açıklamalar ile birlikte emekli vatandaşların maaşlarına alacakları zam oranları da belli olmuştu. yeni zamlarla birlikte en düşük emekli maaşı 3.500 TL olurken maaşlara yapılan zamlar sonrası bankalarda promosyon rakamlarını yeniden güncelledi.

Emekli maaşını anlaşma yaptığı bankaya taşıyan emekliler, bankaya verdikleri bir sözleri karşılığında 6.250 TL nakit ödeme desteğinden faydalanabiliyor. İşte, ING BanK'ın promosyon ödemesine ilişkin detaylar..

Emekli vatandaşlara, anında karşılıksız 6.250 TL nakit ödeme

ING Bank emekli maaşına nakit promosyon ödemesi

Emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Bank'tan almak için söz veren emekliler bir aylık net maaşlarına göre yükselme gösteren miktarlarda nakit promosyon desteği alabiliyor. ING Bank, yeni promosyon kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamasında emekli maaşını taşıyan emekli müşterinin yanında bir emekli arkadaşını da ING’li yapması durumunda kişi başı 250 TL, 5 kişiye kadar toplamda da 1.250 TL nakit ödeme yapılacağını bildirdi.

ING Bank, bu kampanya haricinde emekli müşterilerine 5.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi sağlarken, ING Bank’a geçen emekliler ek ödemelerle birlikte 6 bin 250 TL’ye kadar geri ödeme olmadan nakit desteğini peşin olarak alıyor.

ING Bank’ın emekli müşterileri için sunduğu promosyon kampanyasından faydalanmak isteyen emekli vatandaşların başvuru yapmak için 31 Ağustos tarihine kadar zamanları var. 

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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