EKONOMİ
20 Temmuz 2022 - 12:54

Emekli vatandaşlara rekor promosyon: 6 bin 500 liraya kadar nakit ödeme

Emekli vatandaşların maaşlarına yansıtılan yüzde 42.35 oranındaki zam sonrası bankaların promosyon ödemeleri de güncellendi. Mevcut müşterilerine yeni promosyon güncellemelerini yansıtmaya başlayan bankalar yeni gelen emeklilere 6 bin 500 liraya kadar nakit promosyon ödeneği sağlıyor.

EKONOMİ
20 Temmuz 2022 - 12:54
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Emekli vatandaşlara rekor promosyon: 6 bin 500 liraya kadar nakit ödeme


Maaşlarını anlaşma yaptığı bankaya taşıyarak, 3 yıl kalma sözü veren emekli vatandaşlara bankalardan promosyon ödemeleri sağlanıyor. Yılın ikinci zammı Temmuz ayında maaşlarına yansıtılan emeklilerin maaşlarında yaşanan yüzde 42.35 oranındaki artış sonrası bankalarda promosyon ödemelerini rekor düzeyde yeniden güncellediler.

Bankalardan 6 bin 500 liraya kadar nakit ödeme

Mevcut müşterilere de yansıtılan banka maaş promosyonlarında yeni gelen emekli müşterilerine 5 bin liraya varan nakit ödeme sağlanırken diğer ek ödemelerle birlikte 6.500 liraya varan promosyon olanağı sunuyor.



Emekli vatandaşlara rekor promosyon 6 bin 500 liraya kadar nakit ödeme

Maaşlara yapılan yüksek orandaki zamlar sonrası promosyon ödemelerinde gerçekleştirilen artışlar emeklilere daha önce almış oldukları banka promosyonunu da yeniden güncelleme fırsatı getirdi. Hali hazırda kendisinde olan müşterisini kaybetmek istemeyen bankalar talepte bulunması halinde promosyon rakamını yeniden güncelleyebiliyor.

Bu kapsamda banka, daha önce ödediği promosyon ödemesini yeni verilecek ödenekten düşerek ortaya yeniden bir rakam belirliyor.

Bu duruma örenk verilecek olunursa geçtiğimiz yıl 3 yıl kalma sözü vererek 1500 lira promosyon almış olan emekli güncelleme talebinde bulunması halinde alacağı 5 bin liralık promosyon bedelinden bu rakam düşürtebiliyor ve aradaki farkı nakit olarak alabiliyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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