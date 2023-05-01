Emekli ve memur maaşlarına flaş ZAM! Yüzde 30 zam içim tarih netleşti!













MEMUR VE EMEKLİYE ARA ZAM YAPILACAK MI?





Son dakika haberiyle birlikte emekli ve memur maaşlarına yönelik heyecan dorukta. Enflasyon oranlarına bağlı olarak bir yılda en fazla iki kez zam yapılan emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapılacağı müjdesi geldi. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla birlikte, emeklilerin beklentileri artmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak olan zam oranları, memur-Sen Genel Kurulu'nda konuşulacak. Hükümetin, artan enflasyona rağmen memur ve emekli maaşlarında yapacağı zam oranları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Bu kapsamda, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre belirlenecek olan zam miktarı, emekli ve memurların yüzünü güldürecek.Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklanması beklenen zam oranlarına göre, memurlara 2 ila 3 bin lira arasında seyyanen zam yapılacak. Ayrıca, 1 Mayıs'tan itibaren memur ve memur emeklilerine yüzde 30 oranında ek artış olacağı da konuşulan diğer bir zam formülüdür. Bu haberle birlikte, emekliler bayram edecek ve maaşlarına yapılacak zamla birlikte yaşam standartları yükselmiş olacak.Memur ve emekli maaşlarına ara zam yapılması henüz resmi olarak açıklanmadı. Maaş zammı genellikle yılda en fazla iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında yapılmaktadır. Ancak, artan enflasyon oranlarına bağlı olarak ara zam talepleri sıkça gündeme gelmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Ocak, Şubat ve Mart aylarında toplam enflasyon oranı %12,52 olarak belirlendi. Ocak ayında enflasyon oranı %6,65, Şubat ayında %3,15 ve son olarak Mart ayında %2,29 olarak açıklandı. Toplam enflasyon ve sözleşme farkı ise şimdilik %4,52 olarak hesaplanıyor. En düşük emekli maaşı ise 2022 yılının Aralık ayında %30 oranında zam yapılarak 5 bin 500 TL olarak belirlenmişti. Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseltilmiştir. Konuyla ilgili kararname Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir ve Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşları zamlı olarak hesaplara yatacaktır. Buna göre, emeklilerin maaşlarına %30 oranında zam yapılması bekleniyor. Ayrıca, memur ve memur emeklilerine 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 30 oranında ek artış olacağı da konuşulan diğer bir zam formülüdür. Konuyla ilgili detaylı açıklamaların yapılması ve resmi kararların alınması beklenmektedir.