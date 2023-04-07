









EN DÜŞÜK MAAŞLAR TEMMUZ AYINDA NE KADAR OLACAK?







Emekli ve memur maaşlarına yeni hesap ortaya çıktı! Kuruşu kuruşuna hesaplandı: Temmuz ayında en düşük maaş 5 haneli olacak! Yeni maaşlar hesaplandı. Emekli maaşına yapılan ara zam sonrası gözler yeni zamlara çevrildi. Önümüzdeki üç aylık süreçte belli olacak zamlar ile ilgili tahminler paylaşıldı. Memur emeklisi, memur, emekli maaşları temmuz ayında yeniden güncellenecek. Buna göre en düşük memur maaşı ve en düşük emekli maaşı için tahmini rakam açıklandı. İşte detaylar...Emekli maaşına yapılan ara zam sonrası gözler gelecek yeni zamlara çevrilmiş durumda. Temmuz ayında belirlenen enflasyon rakamlarına göre yeni zamlar hesaplandı. Mart ayı enflasyon rakamının açıklanması ile birlikte maaşlara yansıtılacak zam oranı belli olacak. Buna göre en düşük emekli maaşı ve en düşük memur maaşı da belli olacak. SSK, Bağ - Kur, memur emeklileri için geçerli olacak olan zamlar ile yine asgari ücret ve memur maaşlarına yapılacak zammın ne kadar olacağı merak ediliyor. Buna göre belirlenen maaşlar ise haberimizde. İşte zam oranına göre en düşük memur maaşları ve emekli maaşları... Tüm ayrıntılar haberimizde...Mart ayı için belirlenen zam oranına göre en düşük emekli maaşı 9 bin 845 TL, en düşük memur maaşı ise 14 bin 764 TL olacak. Yeni zam oranları ise üç aylık zamandan sonra hesaplara yansıtılacak. Zamlar ocak ve temmuz ayı olmak üzere yılda iki defa yapılıyor. SSK, Bağ Kur emeklilerin zam oranları nisan ve haziran ayının da enflasyon oranlarının belli olmasıyla hesaplara yansıtılacak.