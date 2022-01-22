EKONOMİ
22 Ocak 2022 - 11:56

Emekli ve memura ek zammı içeren yasa teklifi onaylandı!

Emekli ve memurlar için verilmesi planlanan ek zamlarında içinde bulunduğu yasa teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da imzaladığı yasa teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

EKONOMİ
22 Ocak 2022 - 11:56
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Emekli ve memura ek zammı içeren yasa teklifi onaylandı!
Milyonlarca emekli ve memurların merakla beklediği ek zam teklifini de içeren yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşmeye alındı. Genel Kurul'da kabul gören yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını da alarak Resmi Gazete'de yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği bildirildi.




Yeni yasaya göre kamu görevlilerinin maaşlarına yapılacak olan artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltilecek. 1 Ocak 2022 ve 30 Haziran 2022 arasındaki dönemde uygulanacak olan bu oranın aynı döneme ait enflasyon farkının ödemesi de sağlanacak.




Böylelikle söz konusu toplu sözleşme maddelerine göre 2021 yılının ikinci yarısından kaynaklı olan enflasyon farklarının da dahil edildiği ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olan yüzde 27,9 zam yeni yasayla birlikte yüzde 30,95'e çıkarılacak.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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