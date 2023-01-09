GÜNDEM
09 Ocak 2023 - 20:05

Emekli ve memurlara yapılan ek zamlar için düğmeye basıldı! Maaşlara yapılacak yeni zam miktarı ve tarihi belli oldu!

Son dakika memurların emekli maaşları ve maaşlarına ilişkin açıklama yapıldı. Alınan karar gereği yüzde 30'luk zam kararının alınmasının ardından AKP'nin sandıktan önce yeni zamma doğru ilerlemeye başladığı söyleniyor. Memur ve emeklilerin oranını yüzde 45'e çıkarmak amacıyla yüzde 15'lik bir artış daha düşünülüyor.

GÜNDEM
09 Ocak 2023 - 20:05
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Emekli ve memurlara yapılan ek zamlar için düğmeye basıldı! Maaşlara yapılacak yeni zam miktarı ve tarihi belli oldu!


Memur ve emekli maaşlarına yönelik yeni bir zam haberi gündeme geldi. Yüzde 30'luk zam sonrası AKP'nin yeniden faiz artırımı için çalışmalara başlayacağına dair sandığa gitmeden önce dedikodular dolaştı. Memur ve emeklilerin oranını yüzde 45'e çıkarmak amacıyla yüzde 15'lik bir artış daha düşünülüyor. Söz konusu artışa yönelik tarih bile biliniyor.

MEMUR VE EMEKLİLER İÇİN EK ZAM

Memur ve emeklilere yapılan yüzde 30'luk zamdan sonra zam talepleri üzerine yoğun tartışmalar başladı. Ankara'da memur ve emeklileri sevindiren haber perde arkasından sızdı. AK Parti çalışanları yeni geçiş için düğmeye bastı. İktidar partisinin açıklaması ek maaş zammı olarak yorumlanırken, emekli ve memurlara maaşları henüz ödenmedi.Milyonlar sandık gelmeden bir maaş zammı daha bekliyor.



Yüzde 30'luk artışla memurların asgari maaşı 11 bin 848 TL, memur emeklilerinin asgari maaşı ise 7 bin 901 TL oldu. Asgari emekli maaşı 5 bin 500 TL'ye çıktı.

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak ek zam

EK ZAM İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Muhtemel seçim tarihleri ​​30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs ancak alınan bilgilere göre ek zam müjdesinin Mart ayı ortasında açıklanması bekleniyor. Zam oranı yüzde 15, memur ve emekli maaş artış oranı ise yüzde 45'e ulaşıyor. AK Parti'nin gündemini daha da yükseltmek için yapılan çalışmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE

Öte yandan, ek kilit rakamlardaki artış, mevcut emeklilerin emekli maaşına da yansıdı. Ek endeksteki artış nedeniyle emekliler şubat ayından itibaren yeni ek endekse göre emekli maaşı alacak. Yukarıdaki kural, 1. sınıfa terfi eden tüm çalışanlar için ek kilit rakamı 600 puan artırdı. Öğretmenler, polisler, hemşireler, din görevlileri, avukatlar ve okul yöneticileri gibi bazı meslekler 2.200 veya 3.000'den 3.600'e çıktı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
Son Haberler
AK Parti Cumhurbaşkanlığı seçimi için bayram sonunu işaret etti!
AK Parti Cumhurbaşkanlığı seçimi için bayram sonunu işaret etti!
Ankara'da ulaşım maliyetleri yüzde 1000 artı! Fatura toplu taşıma ücretlerine yansıdı
Ankara'da ulaşım maliyetleri yüzde 1000 artı! Fatura toplu taşıma...
Gurbetçilerin 40 yıllık rüyasına son bir adım! Almanya çifte vatandaşlık için geri sayıma geçti..
Gurbetçilerin 40 yıllık rüyasına son bir adım! Almanya çifte vatandaşlık...
65 bin ton mısır taşıyan gemi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu!
65 bin ton mısır taşıyan gemi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu!
Brezilya'da naofaişt ayaklanma! Bolsonaro yanlıları kongre binasını bastı..
Brezilya'da naofaişt ayaklanma! Bolsonaro yanlıları kongre binasını...
Sapanca Bungalov Ev Neden Tercih Edilmeli?
Sapanca Bungalov Ev Neden Tercih Edilmeli?
Lizay Pırlanta'da Pırlanta Tektaş Zarifliği
Lizay Pırlanta'da Pırlanta Tektaş Zarifliği
Sapanca Bungalov Evleri Neler Vaat Eder?
Sapanca Bungalov Evleri Neler Vaat Eder?
Seren Serengil’e Şeyma Subaşı göndermesi tartışma yaratacak
Seren Serengil’e Şeyma Subaşı göndermesi tartışma yaratacak
Ölümden dönmüştü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım hem duygulandırdı hemde güldürdü
Ölümden dönmüştü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...
Sosyal meydada ki cesur paylaşımları ile sık sık gündemdeydi kazancı çok şaşırttı
Sosyal meydada ki cesur paylaşımları ile sık sık gündemdeydi kazancı...
Ünlülerin fiyat isyanları devam ediyor, Serkan Altınorak’tan ödediği kahveye isyan etti
Ünlülerin fiyat isyanları devam ediyor, Serkan Altınorak’tan ödediği...
Görenler tanıyamadı o eski halinden eser kalmamış
Görenler tanıyamadı o eski halinden eser kalmamış
0850'li numaralar kabusu bitiyor! BTK, yeni düzenleme getiriliyor..
0850'li numaralar kabusu bitiyor! BTK, yeni düzenleme getiriliyor..
'WhatsApp çöktü mü?' sorusu tarihe karışıyor! WhatsApp Proxy ile erişim kısıtlamalarına son..
'WhatsApp çöktü mü?' sorusu tarihe karışıyor! WhatsApp Proxy ile...