Emekli ve memurlara yapılan ek zamlar için düğmeye basıldı! Maaşlara yapılacak yeni zam miktarı ve tarihi belli oldu!

Memur ve emekli maaşlarına yönelik yeni bir zam haberi gündeme geldi. Yüzde 30'luk zam sonrası AKP'nin yeniden faiz artırımı için çalışmalara başlayacağına dair sandığa gitmeden önce dedikodular dolaştı. Memur ve emeklilerin oranını yüzde 45'e çıkarmak amacıyla yüzde 15'lik bir artış daha düşünülüyor. Söz konusu artışa yönelik tarih bile biliniyor.
MEMUR VE EMEKLİLER İÇİN EK ZAMMemur ve emeklilere yapılan yüzde 30'luk zamdan sonra zam talepleri üzerine yoğun tartışmalar başladı. Ankara'da memur ve emeklileri sevindiren haber perde arkasından sızdı. AK Parti çalışanları yeni geçiş için düğmeye bastı. İktidar partisinin açıklaması ek maaş zammı olarak yorumlanırken, emekli ve memurlara maaşları henüz ödenmedi.Milyonlar sandık gelmeden bir maaş zammı daha bekliyor.
Yüzde 30'luk artışla memurların asgari maaşı 11 bin 848 TL, memur emeklilerinin asgari maaşı ise 7 bin 901 TL oldu. Asgari emekli maaşı 5 bin 500 TL'ye çıktı.