EKONOMİ
25 Mart 2023 - 08:00

Emekli zammında on ikiden vurmuştu! İslam Memiş bu kez hem tarih hem rakam verdi: Memurların dikkatine!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından, gelecek olan diğer zamların neler olacağı merak konusu olurken, emekli maaşlarındaki zam tahminini doğru şekilde yapan Piyasalar Uzmanı Memiş'ten önemli bir açıklama geldi.

EKONOMİ
25 Mart 2023 - 08:00
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Emekli zammında on ikiden vurmuştu! İslam Memiş bu kez hem tarih hem rakam verdi: Memurların dikkatine!
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Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emeklilere zam yapılacağı sinyalini vermesinin ardından saatler içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseleceğini duyurdu.

2023 yılında gerçekleştirilecek olan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşılmasıyla birlikte maaş zamları çalışmaları hız kazanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, memurların da zam alıp almayacakları sorusunu gündeme getirirken, Piyasalar Uzmanı Finansal Analist İslam Memiş, sosyal medya paylaşımında yaptığı konuşmayı yayınlayarak zam tahminini belirtti.



Emekli maaşlarına zam yapılacağına dair tahmininin gerçekleşmesiyle birlikte, Memiş'in memurların da yüzde 15 zam alacağı tahmini gündeme oturdu. Ancak, yeni bir açıklama ile memurların zam alıp almayacağına dair net bir bilgi henüz verilmedi ve bu konu hala merak edilmektedir.

para

Piyasalar Uzmanı Finansal Analist İslam Memiş, yaptığı bir sosyal medya paylaşımında emekli maaşlarına zam geleceğini öngörerek tahminlerini doğrulamış oldu. Ancak bu paylaşımın ardından memura da zam yapılıp yapılmayacağı konusu gündeme geldi ve birçok kişi yeni bir açıklama beklemeye başladı. Aynı gün içerisinde Memiş, yüzde 15'lik zam oranının hem emeklilere hem de memurlara uygulanacağını belirterek memurların da zam alacağı konusunda tahminde bulundu. Şimdi herkes yeni bir açıklama ile memura yapılacak zammın ne kadar olacağını merakla bekliyor.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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