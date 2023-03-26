Emekli zammından sonra bir müjde de memura! Memura Ramazan Bayramı kıyağı geliyor: O tarihe dikkat!

Hükümet, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere sevindirici bir haber verdi. Bayram ikramiyeleri zamlı olarak hesaplara yatırılacak ve en düşük emekli aylığı 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarılacak. Ayrıca, torba yasa teklifi kapsamında yapılacak düzenlemeyle Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere 2 bin TL ikramiye ödemesi yapılacak.
Bu gelişme, milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı ve Kamu-Sen'den de memurların da bayram ikramiyelerinden yararlanması talebi geldi. Kamu-Sen Eskişehir İl Temsilcisi Alp Arslan, bu durumun adaletsizlik yarattığını ve devletin kamu çalışanlarına da bu ikramiyeyi verecek gücü olduğunu söyledi. Seçim öncesi bu müjdeli haber, milyonlarca memur ve emekliyi mutlu etti ve torba yasa teklifinin yasalaşmasıyla birlikte 2 bin TL'lik ikramiye ilk bayramdan itibaren geçerli olacak.