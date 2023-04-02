Emekliden sonra sıra memura geldi! Memur maaşlarına zam geliyor: Temmuz ayı beklenmeyecek!

Memurların yüzünü güldürecek haber geldi. Ek zamlar ile ilgili canlı açıklama yapıldı. Emekli memurlara ek zam yapılacak mı? Ek zam ücretleri ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar haberimizde.
EMEKLİ MAAŞLARINA EK ZAMLAR BELİRLENDİ!Milyonlarca emeklinin merak ettiği konu ile ilgili açıklama beklenmektedir. Emekli maaşlara ek zam ücretleri merak konusu oldu. Geçtiğimiz zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl emekli maaş ücretleri ile ilgili açıklamada bulunmuştu. Emekli memurlar ise şimdi ek zam ücretleri ile ilgili haber beklemekteler.
Emekli maaşlarının artması ile birlikte vatandaşların yüzü güldü. Şimdi ise vatandaşlar maaşlara ek zam müjdesini beklemektedirler. Ek zam gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak edilenler arasında yer aldı. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanımızdan açıklama gelmesi beklenmektedir. 5500 TL olan emekli maaşları yeni yıl ile birlikte 7500 TL olmuştur. Maaşlarda gerçekleşen zam ile birlikte bayram ikramiyeleri de 2000 TL olmuştur. Senede iki defa gerçekleşen Ocak- Temmuz zamları araştırma konusu oldu. Temmuz ayı zammının nasıl, ne zaman olacağı merak edilmektedir. Geçtiğimiz zamanlarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin maaşlarda iyileştirme ve zam düzenlemesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğunu dile getirmişti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan maaşlar ile ilgili yeni açıklama gelmişti. Emekli maaşlarının 5500 TL iken 7500 TL olduğu duyurusu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması şu şekilde olmuştu: "Emekli vatandaşlarımızın maaşlarında iyileştirme ve zam için gerekli yapılandırma çalışmalarını hazine bakanımız ve çalışma bakanımız ile birlikte sağladık. Buradan söylemeyecektim fakat konusu açılmış iken müjdeli haberi vermek istedim. Emekli maaşların 7500 TL olmasına karar verdik emeklilere müjdeyi verdik. Tüm emekli vatandaşlarımıza hayırlı olsun.' sözleriyle ifade etti.