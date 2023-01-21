Emekliler ay başı gelsin diye beklemeyecek! SSK, Bağkur emeklilerine 3'lü maaş ödenecek: Para geliyor, dertler bitiyor. Sosyal Sigortalar Kurumu şartları taşımanız halinde tarafınıza 3 maaş verebiliyor. Emeklilikte 3 maaş sürprizi. Emekliler yüksek enflasyon karşısında zor günler geçirmekteydi. Emeklilerin yüzünü güldürecek haber geldi. Emekli kadınlara 3 maaş verilecek! İşte detaylar...
SGK'DAN ÜÇ MAAŞ VERİLECEK
Sosyal Sigortalar Kurumu 3 maaş verecek. Emekli kadınlara 3 maaş verilecek. 2023 emekli zamlarının belli olmasından sonra maaşların eriyip gitmesi nedeniyle zor günler geçiren emekliler şartları taşıması halinde 3 maaş alabilecek. SGK'dan 3 ayrı maaş alabilmenin şartları nelerdir?
SSK ve Bağ - Kur emeklileri bu haber sizleri ilgilendiriyor. SSK, Bağ - Kur, emekli sandığından emekli olanların maaşları her ay düzenli olarak hesaplara yatıyor. Emekli maaşlarına bağlı ödenen primler de enflasyonla artacak. Bazı emeklilere iki ve üç emekli maaşı alım hakkı sunulabiliyor. Üç maaş alabilmek için Sosyal Sigortalar Kurumu'na başvuruda bulunmak gerekiyor. Sigorta farketmeksizin tüm sigorta işlemlerinden 3 ayrı emekli maaşı alma hakkı bulunuyor. Eşi vefat eden bir kadın, vefat eden eşinden dul aylığı almaya hak kazanıyor. Kendisi emekli olsa bile bu hakkı kazanabiliyor. Dul emekli kadınlar da, eşinin maaşının % 50'sini alabiliyor. Eşi ölmüş kişilerin emekli sandığına bağlı ise maaşların %75'i yatırılıyor. Üç maaş hangi koşullarda alınıyor? Öncelikle eş kendi emekli maaşını alıyor. Daha sonra vefat eden eşi üzerinden de dul aylığı alıyor. Vefat eden babası üzerinden de yetim aylığı alabiliyor. Bu durumda 3 maaş almış bulunuyor.