İş Bankası, Akbank ve Garanti Bankası 2023 yılı için emeklilere yapacağı banka promosyonunu açıkladı.
Emekliler banka hesabınızda yer açın: Tamı tamına 7500 TL yatırılacak!
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gibi birçok konu vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Ancak bu konular henüz tam olarak netleşmemişken şunu söyleyebiliriz ki bu sene emekli vatandaşın cebine binlerce lira girecek ve emekli vatandaşın yüzü gülecek. Emekli vatandaşın yüzünü güldürecek olan 7.500 TL’ye varan ödemeler hesaplara yatacak. Bahsi geçen bu ödemeler otomatik bir şekilde hesaptaki yerini alacak. Öte yandan bu ödemeler için hiçbir şekilde bir koşul istenmeyecek. Emeklinin yüzünü güldürecek o ödemeler için detaylar…
ÖDEMELER KİŞİSEL HESAPLARA YATIRILACAK
Her yıl belirli dönemdeler emekli kişilere yapılan ikramiyeler bu sene de Ramazan ve Kurban Bayramı’nda hesapta olacak. İkramiyeler iki kere olacak şekilde 1.100 ve 1.100 TL olarak gerçekleştirilecek.
7.500 TL’YE VARAN BANKA PROMOSYONU
Geçen yıl bankalar emekli kişilere verdiği promosyonda kıyasıya yarış içine girmişti. Bu yıl da bayram ikramiyelerinin dışında promosyon ödemesi alacak olan emekliler nakit ihtiyacının bir kısmını gidermiş olacak. Emekli aylığı ile ilgili banka promosyonları belirlendi. İşte Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası gibi bankaların emekli kişilere vereceği promosyonun bu yıl ki tutarı…
GARANTİ BANKASI’NIN PROMOSYON ÖDEMESİ
Garanti Bankası, emekli kişilere verdiği promosyonda 6.000 TL tutarında ödemelere imza atıyor. Bankadan yapılan açıklamada “Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 3.600 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 4.200 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 5.400 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 6.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Promosyon avantajından 1 – 28 Şubat 2023 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir." İfadelerine yer verildi.
AKBANK’IN PROMOSYON ÖDEMESİ
Emekli maaşını mevcut bankasından Akbank’a 01 Ocak ile 31 Ocak 2023 tarihleri arsında taşıyan kişiler, 7.500 TL’ye varan promosyon ödemelerinden yararlanabilecek. Bankanın yaptığı açıklama şu şekilde; 0 - 3.499 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.200 TL 3.500 TL - 7.499TL arasında emekli aylığı alanlara 4.850 TL 7.500 TL - 9.999 arasında emekli aylığı alanlara 6.250 TL 10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 7.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.
İŞ BANKASI PROMOSYON ÖDEMESİ
1 Kasım 2022 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında İş Bankası’na müracaat eden emekli kişilerin alacağı promosyon ödemeleri şu şekilde; 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL, 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL, 10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL promosyon ödemesi alacak.