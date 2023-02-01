Emekliler bayram edecek! Maaş sonrası 10.500 TL nakit para alacaklar!

Emeklilere bayram ikramiyesi 3000 TL, maaş promosyonu ise 7.500 TL'ye kadar ödeme yapılabilecek.
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EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VE MAAŞ PROMOSYONU KAMPANYALARI Emeklilere maddi destek sağlamak amacıyla ile hükümet, özellikle bayram zamanı için bir ikramiye tahsis etmeyi planlıyor. Özellikle 2023 yılında alacakları zam oranlarına ek olarak alacakları ikramiyenin ne miktarda olacağı merak ediliyor. Haberlere göre, bu ikramiye 1.100 TL'den bu yıl %150 oranında artışla 3.000 TL'ye kadar çıkabilecek. Böylece, emeklilerin bayramlarda toplam 7.500 TL ikramiye alacaklar. Emeklilere bu ikramiyenin dışında, Akbank, TEB ve Yapı kredi Bankası tarafından maaş promosyonu olarak 7.000 TL'ye kadar ödeme yapılabiliyor. Garanti BBVA ise 6.000 TL'ye kadar emekli maaş promosyonu ödemesi yapıyor. Bu tutar ek promosyon ödemesi ile 7.500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Fakat bu ek ödeme için özel koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Emekliler bu maddi desteklerden en fazla faydalanmak için, hükümetten gelecek açıklamaları bekliyorlar. Ayrıca, ATM'lerden alınarak her bayramda maddi yükünü hafifleterek, emeklilere bayram ettirmek amacıyla bu ikramiyeler veriliyr. Böylece, emeklilerin maddi sıkıntılarının bir nebze olsun giderilmesi hedefleniyor. Hükümetin emeklilere sunduğu bu maddi destekler konusunda, emeklilerin önceki yıllara göre daha fazla yararlanabilecekleri ve özellikle bayramlarda maddi sıkıntılarının hafifleyeceği bir ortam oluşturulmak isteniyor.
EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VE MAAŞ PROMOSYONU KAMPANYALARI Emeklilere maddi destek sağlamak amacıyla ile hükümet, özellikle bayram zamanı için bir ikramiye tahsis etmeyi planlıyor. Özellikle 2023 yılında alacakları zam oranlarına ek olarak alacakları ikramiyenin ne miktarda olacağı merak ediliyor. Haberlere göre, bu ikramiye 1.100 TL'den bu yıl %150 oranında artışla 3.000 TL'ye kadar çıkabilecek. Böylece, emeklilerin bayramlarda toplam 7.500 TL ikramiye alacaklar. Emeklilere bu ikramiyenin dışında, Akbank, TEB ve Yapı kredi Bankası tarafından maaş promosyonu olarak 7.000 TL'ye kadar ödeme yapılabiliyor. Garanti BBVA ise 6.000 TL'ye kadar emekli maaş promosyonu ödemesi yapıyor. Bu tutar ek promosyon ödemesi ile 7.500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Fakat bu ek ödeme için özel koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Emekliler bu maddi desteklerden en fazla faydalanmak için, hükümetten gelecek açıklamaları bekliyorlar. Ayrıca, ATM'lerden alınarak her bayramda maddi yükünü hafifleterek, emeklilere bayram ettirmek amacıyla bu ikramiyeler veriliyr. Böylece, emeklilerin maddi sıkıntılarının bir nebze olsun giderilmesi hedefleniyor. Hükümetin emeklilere sunduğu bu maddi destekler konusunda, emeklilerin önceki yıllara göre daha fazla yararlanabilecekleri ve özellikle bayramlarda maddi sıkıntılarının hafifleyeceği bir ortam oluşturulmak isteniyor.
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