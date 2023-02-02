Emekliler bayram erken geldi! Yeni ikramiye tutarı belli oldu: Emeklilerin maaş hesapları coşacak!







EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ







EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ ARTACAK

EYT ve emekli maaş süreçleri devam ederken vatandaşlar merakla bayramda verilen ikramiyelerin artıp artmayacağını araştırıyor. Peki emeklilerin iki kere aldığı emekli ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Emekli vatandaş 2023 senesi için bayramlardan önce alınan ikramiyelerde zam beklentisini sürdürüyor. İlk olarak 2018 senesinde başlayan bayram ikramiyesi 1000 TL olarak yatırılmış ve 2021 senesinde bayram ikramiyeleri 1.100 TL'ye yükselmişti. Emekli vatandaşlar iki bayram öncesinde senede iki kere olmak üzere 1.100 TL ikramiye alıyor. Emekli vatandaş bayram ikramiyelerinde bir zam bekleniyor ancak bugüne kadar bir zam haberi gelmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini 14 Mayıs olarak duyurmasından sonra ise emekli vatandaşın ümidi daha çok arttı ve seçim öncesinde bayram ikramiyelerine kesin bir zam gelmesi beklentisi yükseldi. Tahminlere göre seçim öncesinde emekli maaşlarına ek bir zam yapılması da söz konusu olabilecek. Seçim öncesi bu zamlarla ilgili Ankara'da dolaşan bilgilere göre hükümet emekli vatandaşın yüzünü güldürebilmek için hem maaşlarda hem ikramiyelere bir zamma daha gidebilecek.Vatandaşın talepleri ve Ankara'da konuşulan konulara göre 1.100 TL olarak alınan emekli bayram ikramiyelerinin bu sene bayramdan önce 2 bin 500- 3 bin TL aralığında olması bekleniyor. Yani emekliler iki bayram için toplamda 5 bin TL ya da 6 bin TL emekli ikramiyesi almış olacak. Konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.