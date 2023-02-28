Emekliler bayram ikramiyesiyle şenlenecek! Öyle bir zam geliyor ki: İlk rakam sızdırıldı

Her iki bayramda da düzenli olarak ikramiye alan emekli vatandaşlar bu sene ikramiyelere büyük bir zam bekliyor. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? İkramiyelere zam yapıldı mı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİEmekliler 2018 senesinden itibaren her iki bayram öncesinde düzenli olarak ikramiye ödemesi alıyor. Emekliler iki bayram öncesinde de 1.100 TL olmak üzere toplam 2.200 TL ödeme alıyor. Ancak emekli vatandaşlar maaşlara yapılan zamlar sonrasında emekli ikramiyelerine de büyük bir zam talep ediyor. 14 Mayıs tarihinde yapılması beklenen seçim öncesinde emekli ikramiyelerine büyük bir zam yapılacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda ikramiyeler dışında memurlara, emeklilere ve asgari ücrete ek bir zam yapılması da bekleniyor. İddialara göre seçim öncesinde konuşulan konular arasında ikramiyelere büyük bir zam yapılması da var.
Edinilen bilgilere göre emekli ikramiyelerinin 2 bin 500 TL ve 3 bin TL arasında olması bekleniyor. Eğer beklenen olur ve emekli ikramiyeleri 3 bin TL olursa emekliler ikramiyelerine yüzde 270 zam oranı almış olacak. Aynı zamanda asgari ücrete yüzde 10, emekli vatandaşlara yüzde 10-20 arasında ek bir zam yapılması bekleniyor. Asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili ilk alarm Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmiş ve seçim öncesinde ek bir zam yapmaktan kaçınılmayacağı belirtilmişti. İddialar arasında 2023 senesinde ilk 6 ay içinde emekli vatandaşlara yüzde 40 zam yapılması beklenirken yapılan zam yüzde 30 oranında kalmıştı. Enflasyon oranları ile ilgili durum sonrasında vatandaşlar maaşlarına ek bir zam yapılmasını bekliyor. Maaş zamlarına SGK prim geliri de ekleneceği de tahminler arasında yer alıyor. Asgari ücret özel sektör tarafından uygulandığı için devlet bir sorun yaşamıyor ve özel sektöre KDV, ÖTV gibi vergi gelirleri de eklenince durum sorun yaratıyor. Ancak devlet emekli maaşını kendisi ödediği için asgari ücrete yapılan yüksek zamlar emekli maaşlarına yansıyamıyor.