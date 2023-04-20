Emekliler bayramda para yağmuruna tutulacak! O bankadan jet açıklama: Başvurana 28 bin TL var!

Kurumların bankalarla yaptığı ihale usulü promosyon görüşmeleri devam ederken o kurum personel ve emeklisine 28 bin TL promosyon müjdesi geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
28 BİN TL PROMOSYON ONAYLANDIEYT yasasının Mart ayında yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik başvurularını yapmaya başladı. EYT yasası sonrasında 7 bin 500 TL'ye yükselen emekli maaşları sonrasında bankaların promosyon tutarları da yükselmeye başladı.
Kurumların da bankalarla çalışmaya devam etmek için yaptığı görüşmeler hız kazanırken o kurum 28 bin 500 TL promosyon anlaşmasını imzaladı. 28 bin 500 TL promosyon ödemeleri Adana ASKİ Genel Müdürlüğü personeline ödenecek. Kurum Yapı kredi Bankası ile 3 sene daha maaş çalışması karşılığında 28 bin 500 TL promosyon ödemesinde anlaşma sağladı. Aynı zamanda personele banka tarafından uygun faizli kredi ödemesi imkanı da sunacak. Bankaların emekli vatandaşlar için düzenlediği promosyon ödemeleri ise hızla yükselmeye devam ediyor.