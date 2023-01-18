2023 yılı için emeklilere yapılacak olan promosyon ek ödemesi ile birlikte, emekli olmayanlar için de yeni müjdeler gelmeye devam ediyor. Bu müjdeler, emekli olanların yanı sıra, çalışanlar için de faydalı olacaktır. Bu yeni ödemeler, emeklilerin ve çalışanların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yapılmaktadır.
EKONOMİ
18 Ocak 2023 - 23:00
Emekliler bu ay rahat edecek! Almayan bin pişman: Tam 10.000 TL tıkır tıkır hesaplara yatacak!
2023 yılı için emeklilere yapılacak olan promosyon ek ödemesi ile birlikte, emekli olmayanlar için de yeni müjdeler gelmeye devam ediyor. Bu müjdeler, emekli olanların yanı sıra, çalışanlar için de faydalı olacaktır. Bu yeni ödemeler, emeklilerin ve çalışanların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yapılmaktadır.
EKONOMİ
18 Ocak 2023 - 23:00