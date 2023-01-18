Emekliler bu ay rahat edecek! Almayan bin pişman: Tam 10.000 TL tıkır tıkır hesaplara yatacak!







EMEKLİLERİN DERTLERİNE DERMAN OLACAK 10.000 TL YARDIM PARASI AÇIKLANDI! HIZIR GİBİ YETİŞTİ















2023 yılı için emeklilere yapılacak olan promosyon ek ödemesi ile birlikte, emekli olmayanlar için de yeni müjdeler gelmeye devam ediyor. Bu müjdeler, emekli olanların yanı sıra, çalışanlar için de faydalı olacaktır. Bu yeni ödemeler, emeklilerin ve çalışanların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yapılmaktadır.Bir şövalye gibi gelişti. Emeklilerin dertlerine derman olacak 10.000 TL yardım nakdi belli oldu! En düşük ücret ve her geçen gün genişleyen maliyetlerin ardından emeklilerin tazminat isteği arttı. Özellikle ileriki günlerde istifa edecekler için sorun teşkil eden prim yükümlülüklerinin taksitlendirilmesinde devlet tarafından 10.000 TL'ye kadar yardım sağlanması düzenlenmiştir. Bu yardımların ardından yapılacak işlemlerle prim yükümlülüğüne takılan adaylar emeklilik başvurularını tolere ederek istifa edebilecek. Yargıtay tarafından emeklilere büyük bir uyum haberi mahiyetinde dağıtılan bu haber, emeklilerin yüreklerine su serpti. Mali sorunların artmasından sonra son derece zorunlu olan tazminat artışları da emeklileri ilgilendiren konulardan biridir. Devlet tarafından yapılan SSK yıllık ek ödeme tutarına karar verilerek istifa etmesi gerekenlerin hayalleri de tatmin edilmiş oluyor.