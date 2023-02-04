Emekliler bu bankanın kapısında kuyruk olacak! Tek seferde öyle bir emekli promosyonu verecek ki! Ödemeler arşa çıktı

Emekliliği yeni olacak vatandaşların emekli aylıklarını kendileri üzerinden alması için yarış haline girmeleri beklenen bankaların yarışları erken başladı. EYT
yasasının bu hafta TBMM onayından geçmesi beklenirken, bankalar da yeni emekli olacak vatandaşların maaşlarını kendileri üzerinden almaları için girmiş oldukları yarıştan galip olarak çıkabilmek adına promosyon ödemelerini yükseltti. Bu defa da promosyonunu açıklayan banka Türkiye İş Bankası oldu.
TÜRKİYE İŞ BANKASI PROMOSYON AÇIKLAMASI YAPTI
SGK ile emekli olan Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ya da güncel ismiyle sırayla 4C, 4A ve 4B'lilerin faydalanabileceği emekli promosyonları doğrultusundan aynı anda yetim ya da dul aylığı olarak bilinen hak sahipliği aylığından faydalananlar da yararlanabiliyor. Bu çerçevede yeni kampanyasını duyuran Türkiye İş Bankası, emekli promosyonların üst limitini kamuoyuyla paylaştı.
Yeni promosyon kampanyasına dair bir açıklamada bulunan Türkiye İş Bankası, 1 Kasım 2022 tarihi ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya doğrultusunda ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı seçen ya da mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan emeklilerin ek bir şart aranmadan 7.500 TL'ye kadar promosyonlardan faydalanacağını açıkladı.
TÜRKİYE İŞ BANKASI, MAAŞ DOĞRULTUSUNDA PROMOSYON ÖDEMESİNDE BULUNACAK
Farklı bankalar gibi maaş tutarı doğrultusunda promosyon ödemesi sağlayacak olan Türkiye İş Bankası bu oranları da paylaştı. İşte Türkiye İş Bankası'nın maaş doğrultusunda belirlemiş olduğu promosyon tutarları: 3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) varan emekli maaşlarına: 4.500 TL 3.500 TL ile 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında emekli maaşlarına: 5.250 TL 7.500 TL ile 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında emekli maaşlarına: 6.750 TL 10.000 TL ve üzerinde emekli maaşlarına: 7.500 TL Promosyon ödemesi yapılacak.
TÜRKİYE İŞ BANKASI’NDA BİRÇOK EK AVANTAJ DA MEVCUT
Emeklilere birçok avantaj sağlayan Türkiye İş Bankası, promosyon kampanyası doğrultusunda bu avantajlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Maximum Kart ve ek kartları için yıllık ücret ödemesini emekliler için kaldıran Türkiye İş Bankası, sağlamış olduğu diğer avantajlar için de emekli adaylarını bilgilendirdi. İşCep, internet şubesi ya da telefon şubesi aracılığıyla emekli maaş hesabının kullanılması koşuluyla yapılacak olan para transferi işlemlerinin de ücretlendirilmeyeceğini açıklayan Türkiye İş Bankası, bu işlemlere dahil olarak Havale ve EFT işlemlerini saydı. Bu da demektir ki FAST, Türkiye İş Bankası'nda ücretsiz para transferi işlemleri dahilinde değildir.
ÖZEL KREDİLER EMEKLİLERİ BEKLİYOR
Emekli banka kullanıcıları için özel birçok avantaj sağlayan Türkiye İş Bankası, aynı zamanda emeklilerin maaşlarını kolay bir şekilde alabilmesi için birçok banka ile anlaşma sağladı. Bu doğrultuda başka banka ATM cihazlarından ayda 2 kez ücretsiz nakit çekim hakkı sağlayan Türkiye İş Bankası, bu çerçevede ek bir ücret talep etmeyeceğini açıkladı. Türkiye İş Bankası'nın emekliler için sağlamış olduğu dönemsel kredi
kampanyaları da oldukça kazançlı. Yalnızca emekli müşterileri için özel olarak kredi sağlayan Türkiye İş Bankası, faiz indirimi ve geri ödeme erteleme fırsatları da sunuyor.