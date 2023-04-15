EKONOMİ
15 Nisan 2023 - 14:18

Emekliler bu bankaya müracaat etsin: 99 bin TL ödemeler başladı! Gelir belgesi talep edilmiyor!

Nakit ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için bankaların kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Peki 99 bin TL ödeme veren banka hangisi? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
15 Nisan 2023 - 14:18
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Emekliler bu bankaya müracaat etsin: 99 bin TL ödemeler başladı! Gelir belgesi talep edilmiyor!


Bankalar müşteri potansiyellerini artırmak amacıyla kampanyalarda birbirleriyle yarışmaya devam ederken emeklinin yüzünü güldürecek haber o bankadan geldi! Peki hangi banka gelir belgesi talep etmeden 99 bin TL ödeme verecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O BANKADAN 99 BİN TL ÖDEME

Emekli müşterilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlenen kampanyalara bir yenisi daha eklendi ve Garanti Bankası büyük bir kampanyaya imza attı. Yapılan habere göre Garanti Bankası emekli müşterilerine 99 bin TL gelir belgesi talep etmeden ödeme yapacak. 



Garanti Bankası 99 bin TL Ödeme Kampanası

Emekli müşterilerin kampanyadan faydalanması için maaşlarını Garanti Bankası şubelerine taşımaları gerekiyor. Garanti Bankası maaş taşıma işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Maaş taşıma işleminin sorunsuz gerçekleşmesi için başka bir bankaya kredi borcu olmaması şartı aranıyor. Kredi ve kredi kartı borcunu kapatmak isteyen vatandaşlar Garanti Bankası tarafından düzenlenen 24 ay vadeli 99 bin TL krediyi gelir belgesi talep etmeden alabilecek. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ