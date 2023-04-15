Emekliler bu bankaya müracaat etsin: 99 bin TL ödemeler başladı! Gelir belgesi talep edilmiyor!

Bankalar müşteri potansiyellerini artırmak amacıyla kampanyalarda birbirleriyle yarışmaya devam ederken emeklinin yüzünü güldürecek haber o bankadan geldi! Peki hangi banka gelir belgesi talep etmeden 99 bin TL ödeme verecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN 99 BİN TL ÖDEMEEmekli müşterilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlenen kampanyalara bir yenisi daha eklendi ve Garanti Bankası büyük bir kampanyaya imza attı. Yapılan habere göre Garanti Bankası emekli müşterilerine 99 bin TL gelir belgesi talep etmeden ödeme yapacak.
Emekli müşterilerin kampanyadan faydalanması için maaşlarını Garanti Bankası şubelerine taşımaları gerekiyor. Garanti Bankası maaş taşıma işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Maaş taşıma işleminin sorunsuz gerçekleşmesi için başka bir bankaya kredi borcu olmaması şartı aranıyor. Kredi ve kredi kartı borcunu kapatmak isteyen vatandaşlar Garanti Bankası tarafından düzenlenen 24 ay vadeli 99 bin TL krediyi gelir belgesi talep etmeden alabilecek.