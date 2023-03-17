Emekliler bu bayramın tadına doyamayacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat: O ödemeler hepinize verilecek

EYT Yasası ile milyonlarca kişi emekliliğe ilk adımlarını atarken, nisan ayından itibaren ikramiye gelirine de kavuşacak. Yılda iki kez Kurban ve Ramazan bayramlarında dağıtılan ikramiyeler emekli vatandaşların yüzünü güldürdü. Peki emekli ikramiyesi ne kadar? Sorusunun yanıtı haberimizin devamında…
EMEKLİYE ÇİFTE BAYRAM ÖDEMESİ
Emekli Nisan ve Haziran aylarında tatil ödeneği alır. İkramiye ücreti tutarı 1100 TL'dir. SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2023'te maaş zammı, promosyon ve iki bayram ikramiyesi alacak.
NE ZAMAN VERİLECEK?
Henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Ramazan Bayramı ikramiyeleri bayram öncesi hesaplara yatırılmaktadır.
KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLİR?
Emekli aylığı, yaşlılık aylığı, malul aylığı, malûl aylığı, ölüm aylığı, sürekli maluliyet geliri ve cenaze ödeneği alanlara ödeme tarihinde ödeme yapar. Ayrıca bu tarihte; Bayram ikramiyesi şehit ailelerine, muharip gazilere, güvenlik korucuları, şampiyon sporculara, terörden etkilenen sivillere ve hak sahiplerine ödenir.
ZAM GELİYOR MU?
2023 yılında emekli maaşı artış yüzdesi 30 oldu. Emekli ikramiyesi bu oranda artırılırsa ikramiye 1430 liraya çıkacak. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında detaylar eklenecektir.
NE ZAMAN ÖDEME YAPILIYOR?
Ramazan bu yıl 21 Nisan'da başlıyor. Bonus ödemelerinin tatilden en az 1 hafta önce başlaması bekleniyor.
EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?
EYT resmi gazetede yayımlandı. Başvurular 3 Mart'ta alınmaya başlandı. Devlet Emeklilik Hizmeti, emeklilik başvurularını genellikle iki hafta içinde işleme koyar. 2 milyon 225 bin kişinin EYT
ile emekli olması beklenirken yine de yoğunluk yaşandı. Bu nedenle, emeklilik başvurularının işlenmesinde bir gecikme beklenmektedir. Mart ayında başvuran emekliler, Nisan ayında emekli maaşlarını almaya başlayacak. 21 Nisan'da Ramazan Bayramı başlarken EYT emeklileri emekli bayram ikramiyesi alacak.