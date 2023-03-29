Emekliler bu haber size! Maaşı 7500 TL üstü olan o bankadan 14.500 TL alacak: Böyle kampanya görülmedi!

Geçen yıl emeklilik promosyon rakamları en çok araştırılan konuydu ancak emekli promosyon rakamlarına olan ilgi bankalar arasında rekabet sürecinin gelişmesine neden oldu.
En çok müşteriyi elde etmek için en çok fırsatı sunmaya çalışan bankalar, süreci tırmandırdı. 8500 Türk Lirası asgari ücretin ardından en düşük emekli maaşlarının 7500 Türk Lirasına çıkarılması, emekli promosyonlarında hareketliliği artırmaya başladı.
Garanti BBVA ise Mart 2023'ten itibaren emekli promosyonunu güncellediğini açıkladı. İşte detaylar...
GARANTİ BBVA'NIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI
Garanti BBVA olarak emekli maaşı 3500 Türk Lirasına kadar olan emeklilere 4500 Türk Lirası, 3500 - 7500 Türk Lirası alan emeklilere 5250 Türk Lirası, 7500 – 10000 Türk Lirası arası alan emeklilere 6750 Türk Lirası, 10000 Türk Lirası üstü alan ve emekliler için en az 7.500 Türk Lirası sunuyor. Promosyon, 3 Mart - 31 Mart 2023 tarihleri arasında 3 yıl içinde gelirini veya emekli maaşını Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşteriler tarafından kullanılabilir. Taahhüt süresi, kampanya ücretinin müşteri hesabına geçmesi ile başlar. Promosyon ödemeleri SGK
tarafından belirlenen şartlara göre yapılır. Birden fazla emekli maaşı alan müşterilerimizin talepte bulunmaları halinde emekli maaşı tutarları dikkate alınacak ve bir promosyon ödemesi yapılacaktır. Promosyon ödemeniz, emeklilik bankacılığı promosyon sözleşmesini imzaladıktan sonra Garanti BBVA'ya ilk maaş ödemenizi takip eden ilk üç iş günü içinde yapılacaktır. Taahhüt süresi içinde, vefat hariç olmak üzere, aylık ödemenin durdurulması veya gelir veya emekli aylığının başka bir kuruma devri gibi herhangi bir nedenle taahhüt süresi sona ermeden önce taahhüdü feshetmeniz halinde, promosyon ilişkisi sona erer. Bu durumda ödenen kampanya tutarı, kalan taahhüt süresi dikkate alınarak bankamızın yazılı bildirimi yapılmaksızın kıstelyevm yöntemi* kullanılarak iade edilir. * promosyon ücretinin kalan süre için orantılı kısmı.