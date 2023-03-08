Emekliler bu habere bayılacak! Bu işlemi yapanlar 4.500 TL ek ödeme alacak!

Bağ-Kur ve SSK sistemine üye emeklilere müjde! Emeklileri sevindireceği kesin olan 4 bin 500 TL ek ödeme yapılacağı açıklandı. Ayrıca, geri ödeme planı 12 ay olarak belirlenmiştir. Bu, emekliler için acil nakit ihtiyacı sorununu çözmeye yardımcı olacaktır. Ay sonuna yetişmekte zorlananlar artık nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve aylık ödemelerini kolayca yapabilecek, ayı sorunsuz bir şekilde kapatabilecek. İşte Sosyal Hizmet Kurumu tarafından düzenlenen emeklilere talep üzerine verilen avans ödemesinin detayları...
Önümüzdeki günlerde yapılması beklenen bu ek avans ödemesinin resmi olarak duyurulması, emeklilerin bu ayı rahat bir şekilde geçirmelerini ve acil ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacak. Emeklilerin ödemeden yararlanabilmesi için öncelikle başvuru yapması gerekiyor. Koşullar sağlandığı takdirde ödeme hızlı bir şekilde hesaplarına aktarılır. Peki emeklilere yapılan bu ek ödemenin şartları neler? Emeklilere ek ödeme şartları nelerdir? Emeklilere yapılacak 4.500 TL ek ödemenin ilk şartı, en az 6.000 gün çalışmış olmalarıdır. Ayrıca başvuru yapacak adayların 65 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. En az bir yıldır emekli maaşı almakta olan ve Halkbank veya Ziraat Bankası'nda hesabı bulunanlar başvurabilir. Bu şartları sağlayan emeklilerin kredi notunun yüksek olması da önemlidir. Kredi puanları ne kadar yüksek olursa, ödemenin o kadar yüksek olması muhtemeldir. Uygun kişiler başvurduktan sonra kısa sürede ödemelerini alabilirler. Emeklilik ödeneğinin alındığı banka aracılığıyla başvuru Emekli maaşını bankadan alan emekliler, bankanın mobil uygulaması veya internet bankacılığı aracılığıyla 4.500 TL ek ödeme başvurusunda bulunabiliyor. Ayrıca, doğrudan banka şubesine başvurmak da mümkündür.