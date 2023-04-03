Emekliler bu haberle bayram edecek! O tarihte 5000-9200 TL TL para yatırılacak: Başvuru şartları duyuruldu!

Nisan ayı itibarıyla emekli ve EYT'li vatandaşların yüzünü güldüren haberler gelmeye başladı. Çeşitli bankalar, promosyon kampanyalarında güncellemelere gitti ve bu durum geçim sıkıntısı çeken vatandaşlara umut oldu.
KAMU BANKALARI EK ÖDEME TUTARLARINI SABİT TUTTU!
Maaşı 0- 3.499 Lira aralığında olanlara: 3.000 Lira Maaşı 3.500- 7.499 Lira aralığında olanlara: 3.500 Lira Maaşı 7.500- 9.999 Lira aralığında olanlara: 4.500 Lira Maaşı 10.000 Lira ve üzeri tutarlarda olanlara: 5.000 Lira
DENİZBANK'TAN EMEKLİLERE REKOR EK ÖDEME!
Denizbank, normal yollardan emekli olacaklara ve mevcut emeklilere 5 bin Lira'ya kadar ek ödeme imkanı sunacağını açıkladı. EYT yasası kapsamında olan vatandaşlar için ise Denizbank, şu tutarları belirledi: Maaşı 0- 3.499 Lira aralığında olanlara: 6.000 Lira Maaşı 3.500- 7.499 Lira aralığında olanlara: 7.000 Lira Maaşı 7.500- 9.999 Lira aralığında olanlara: 9.000 Lira Maaşı 10.000 Lira ve üzeri tutarlarda olanlara: 10.000 Lira
QNB FİNANSBANK'TAN ÖZEL FIRSATLAR!
Kendi maaş hesabını QNB Finansbank'a taşıyan tüm emekliler, sene boyunca yaptıkları eczane ve market harcamalarında bin 200 TL'ye kadar indirim fırsatı yakalayacak. Ayrıca, banka tarafından açıklanan promosyon tutarları da hesaplara geçirilecek: Maaşı 0- 3.499 Lira aralığında olanlara: 4.800 Lira Maaşı 3.500- 7.499 Lira aralığında olanlara: 5.600 Lira Maaşı 7.500- 9.999 Lira aralığında olanlara: 7.200 Lira Maaşı 10.000 Lira ve üzeri tutarlarda olanlara: 8.000 Lira