EKONOMİ
03 Nisan 2023 - 23:45

Emekliler bu haberle bayram edecek! O tarihte 5000-9200 TL TL para yatırılacak: Başvuru şartları duyuruldu!

Nisan ayı itibarıyla emekli ve EYT'li vatandaşların yüzünü güldüren haberler gelmeye başladı. Çeşitli bankalar, promosyon kampanyalarında güncellemelere gitti ve bu durum geçim sıkıntısı çeken vatandaşlara umut oldu. İşte bankaların kampanya detayları...

EKONOMİ
03 Nisan 2023 - 23:45
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Emekliler bu haberle bayram edecek! O tarihte 5000-9200 TL TL para yatırılacak: Başvuru şartları duyuruldu!


Nisan ayı itibarıyla emekli ve EYT'li vatandaşların yüzünü güldüren haberler gelmeye başladı. Çeşitli bankalar, promosyon kampanyalarında güncellemelere gitti ve bu durum geçim sıkıntısı çeken vatandaşlara umut oldu.

KAMU BANKALARI EK ÖDEME TUTARLARINI SABİT TUTTU!

PARA

Özellikle küçük şehirlerde ve köylerde kamu bankalarının şubelerine ve ATM noktalarına daha rahat bir şekilde erişim sağlanabiliyor olması, birçok vatandaşın kamu bankalarının güncel promosyon tutarlarını araştırmasına sebep oldu. Kamu bankalarının SGK maaş ödemeleri protokolünün dışına çıkmadıkları ve ek ödeme tutarlarını asgari ücretten erişime açtıkları öğrenildi. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından ödenen promosyon tutarları şu şekilde açıklandı:



Maaşı 0- 3.499 Lira aralığında olanlara: 3.000 Lira

Maaşı 3.500- 7.499 Lira aralığında olanlara: 3.500 Lira

Maaşı 7.500- 9.999 Lira aralığında olanlara: 4.500 Lira

Maaşı 10.000 Lira ve üzeri tutarlarda olanlara: 5.000 Lira

DENİZBANK'TAN EMEKLİLERE REKOR EK ÖDEME!

denizbank

Denizbank, normal yollardan emekli olacaklara ve mevcut emeklilere 5 bin Lira'ya kadar ek ödeme imkanı sunacağını açıkladı. EYT yasası kapsamında olan vatandaşlar için ise Denizbank, şu tutarları belirledi:

Maaşı 0- 3.499 Lira aralığında olanlara: 6.000 Lira

Maaşı 3.500- 7.499 Lira aralığında olanlara: 7.000 Lira

Maaşı 7.500- 9.999 Lira aralığında olanlara: 9.000 Lira

Maaşı 10.000 Lira ve üzeri tutarlarda olanlara: 10.000 Lira

QNB FİNANSBANK'TAN ÖZEL FIRSATLAR!

qnb

Kendi maaş hesabını QNB Finansbank'a taşıyan tüm emekliler, sene boyunca yaptıkları eczane ve market harcamalarında bin 200 TL'ye kadar indirim fırsatı yakalayacak. Ayrıca, banka tarafından açıklanan promosyon tutarları da hesaplara geçirilecek:

Maaşı 0- 3.499 Lira aralığında olanlara: 4.800 Lira

Maaşı 3.500- 7.499 Lira aralığında olanlara: 5.600 Lira

Maaşı 7.500- 9.999 Lira aralığında olanlara: 7.200 Lira

Maaşı 10.000 Lira ve üzeri tutarlarda olanlara: 8.000 Lira

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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