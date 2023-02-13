Emekliler bu kampanya kaçmaz! Son gün 31 Mart: Geri ödemesiz para verilecek!







İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON DETAYLARI







İşcep ve İnternet Şube'den promosyon emekli maaşı başvurusu nasıl yapılır?

İş Bankası, 2023 emeklilik planına doğru büyük bir adım attı. İş Bankası, emekli maaşı promosyon ödemelerine ilişkin önemli bir açıklama ile emekli vatandaşları rahatlattı. Sosyal sigortalar kurumu ile İş Bankası'nın arasında emekli maaşlarına teşvik konusunda önemli bir anlaşmaya varıldı. Anlaşmaya göre 1 Kasım 2022'de başlayan kampanyada emeklilere yapılacak promosyon ödemelerinde üst sınır 7500 TL olarak belirlendi. Sözleşmenin 31 Mart 2023 gününe kadar geçerli olup emeklilere emekli maaşlarının büyüklüğüne göre 7500 TL'ye kadar destek sağlamakta olduğu bildirildi. Emekli sandığı, SSK veya Bağ-Kur iseniz ve bu promosyondan faydalanmak istiyorsanız hemen İş Bankası'na ödeme başvurusunda bulunmanız yeterlidir. Tek şart, İş Bankası'ndan bir yıl boyunca emekli maaşı almayı taahhüt etmeniz.İş Bankası emeklilere müjdeyi verdi ve teşviklerin detaylarını verdi. Bu tebliğe göre İş Bankası'ndan üç yıl süreyle maaş alma sözü verenlere terfi ödemesi yapılacak. Alternatif olarak, İş Bankası şubesine gitmek yerine İş Bankası internet şubesi veya İşcep mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilirsiniz.Ayrıca, İş Bankası ile bordro işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili ihtiyaç duyulan hizmetler en iyi şekilde şubeye telefonla ulaşılarak verilmektedir. Bu nedenle, maaşını İş Bankası'na aktarma sürecini tamamlayan herkes, anında promosyon ödeneği başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. Emekli maaşınızı PTT'den veya başka bankadan alıyorsanız ve maaşınızda herhangi bir bloke yoksa maaşınızı hemen İş Bankası'na aktarabilirsiniz. Maaşınız İş Bankası'na geçer geçmez terfi başvurusunda bulunabilirsiniz.Yıllık maaş desteği ödemelerine başvurmak için İşCep mobil uygulamasından giriş yaparak başvuru bölümüne gitmeli ve Emeklilik İşlemleri sekmesine tıklamalısınız. Ardından bordro transfer/rehberlik alanından kolayca bordro transferi yapabilirsiniz. Promosyon ödemesi için İşCep mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra başvuru alanına gelmeniz gerekmektedir. Uygulamada Ürünler sekmesine tıkladıktan sonra Emeklilik İşlemleri menüsünden Hibe Başvurusu seçeneğine tıklayabilirsiniz. Bu sayede, finansmanın tüm yönleri için başvurular hızlı ve pratik bir şekilde işleme alınır. İşCep mobil uygulaması ile bunu yapamıyorsanız veya uygulama kullanmıyorsanız yine de İş Bankası bordro işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bunların dışında herhangi bir İş Bankası şubesine giderek şahsen de başvurabilirsiniz. Bordro ve emekli maaşı yükseltmelerinden faydalanmak için İş Bankası başvurunuzu 31 Mart 2023'e kadar tamamlamanız gerekmektedir. Bunu yapan tüm kullanıcılar sunulan avantajlardan yararlanma hakkına sahiptir.