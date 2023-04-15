Emekliler bu müjdeli haber size! Hemen arkadaşlarınıza haber verin: O banka tam 36.000 TL promosyon sözü verdi! İşte birincil şartı!

Yapı kredi Bankası, emekliler için özel bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya, ekonomik zorluklarla mücadele etmek isteyen emeklilere çeşitli fırsatlar sunuyor. Emekli maaş promosyonu, ilave nakit ödüller ve düşük faizli ihtiyaç kredisi gibi avantajlar bu kampanyada yer alıyor. Emekliler, maaşlarını Yapı Kredi Bankası'na taşıtmaları ve belirli bir süreliğine taahhütte bulunmaları durumunda bu fırsatlardan yararlanabiliyorlar. TAAHHÜT VEREN MÜŞTERİLERE 7 BİN 500 LİRA PROMOSYON
Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca almaya söz veren müşterilerine Nisan 2023'te nakit promosyon fırsatı sunuyor. Promosyon tutarı, müşterilerin aylık net gelirlerine göre değişiyor ve en yüksek tutar 7.500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Promosyondan yararlanmak için müşterilerin Promosyon Taahhütnamesi imzalamaları gerekiyor. Bu fırsat, yalnızca belirtilen tarihlerde emekli aylığını Yapı Kredi'den almaya söz veren müşteriler için geçerli. SGK emekli aylıklarını alan vatandaşlar için Yapı Kredi'nin sunacağı bu nakit promosyon fırsatı, emeklilik döneminde ekonomik olarak rahatlamak isteyenler için önemli bir avantaj sağlıyor. Özellikle düşük gelirli emeklilerin ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı ülkemizde, bu gibi fırsatlar vatandaşların hayat standartlarını yükseltmelerine yardımcı oluyor. Bu promosyon fırsatı ile Yapı Kredi, müşterilerine daha iyi bir gelecek sağlamayı hedefliyor ve emekli müşterilerine destek olmayı sürdürüyor.
YAPI KREDİ'DEN MÜKEMMEL FIRSATLAR!
6 Nisan 2023 - 30 Nisan 2023 tarihleri arasında, ilk kez kredi kartı alan veya mevcut kart/kartlarıyla kampanya başlangıç tarihinden 06.06.2023'e kadar toplamda 500 Lira harcama yapan müşteriler, ek 750 Lira nakit promosyon almaya hak kazanacaklardır.
Ek Ödül Taahhütnamesi'ni imzalayan müşteriler, kampanya dönemi boyunca 25 bin Lira değerinde bireysel ihtiyaç kredisi kullandıklarında, ek 500 Lira nakit promosyon kazanacaklardır. Promosyon, müşterilerin emekli maaş hesaplarına ve Ek Ödül Taahhütnamesi'nin iptal edilmemesi durumunda Temmuz ayı içinde gerçekleştirilecektir.