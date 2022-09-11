Emekliler bu promosyonu duyunca havalara uçacak! Emekli banka promosyonunda yarış kızıştı!

Dillerden düşmeyen polis maaş promosyonu üzerine araştırmalar sıklık kazanırken emekli memurların yüzü gülmeye başladı. Kamu kurumlarının polis maaşının taşınmasına yönelik yüksek promosyon vermesine Emniyet cephesinden tepkiler geldi. Vakıfbank tarafından duyurusu yapılan polis maaş promosyonunda 18 bin Türk lirasının bahsi geçtiği gündeme geldi. Özellikle polislere yapılan ayrıcalıklı teklifin üzerine reddedilen bu durum üzerine Emniyet-Sen Genel Başkanı Sezer, polis promosyonlarının en az 50 bin Türk Lirası olması gerektiğinin altını çizdi. Polis maaş promosyonları adına Vakıfbank'tan bir yeni teklif daha gelirken ikinci söylenen tutar ise 30 bin Türk Lirası oldu. Emniyet Sen ve Polisin Sesi Platformu liderliğinde polis maaş promosyon ücreti 50 bin TL olarak belirlenirken Vakıfbank'tan gelen 30 bin TL'lik teklif hakkında sonucun ne olduğu bilinmezken görüşmeler devam etmektedir. Polis maaş promosyonlarına yönelik olarak EMNİYET SEN ve Polisin Sesi Platformundan açıklama geldi. Yapılan açıklama içeriğinde ise 18.03.2022 tarihinde Vakıfbank ile imzalanmış ve 104 TL'den 300 TL'ye çıkarılan maaş promosyonlarında yüzde 188 artış sağlandığı belirtildi.
Promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında yükseliş olacağına dikkat çekilen açıklamada, "Yani 300 TL sabit bir rakam değildir. Bu, Türk Polis Teşkilatı’nın tarihindeki en yüksek promosyon ödemesidir. Promosyon ödemelerindeki memur maaş zammı oranındaki artış, 2023 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır" denildi.