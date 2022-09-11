EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 10:56

Emekliler bu promosyonu duyunca havalara uçacak! Emekli banka promosyonunda yarış kızıştı!

Uzun süredir gündemde yer alan promosyonlar üzerine bir yenisi daha eklendi. Tartışmalara ve rekabete neden olan polis maaş promosyonlarında son noktaya gelindi. Promosyon için yetkililer tarafından açıklamalar gelirken kimin kaç TL alacağı merak konusu oldu. Polis maaş promosyonu ne kadar? İşte detaylar...

EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 10:56
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Emekliler bu promosyonu duyunca havalara uçacak! Emekli banka promosyonunda yarış kızıştı!


Dillerden düşmeyen polis maaş promosyonu üzerine araştırmalar sıklık kazanırken emekli memurların yüzü gülmeye başladı. Kamu kurumlarının polis maaşının taşınmasına yönelik yüksek promosyon vermesine Emniyet cephesinden tepkiler geldi. Vakıfbank tarafından duyurusu yapılan polis maaş promosyonunda 18 bin Türk lirasının bahsi geçtiği gündeme geldi. Özellikle polislere yapılan ayrıcalıklı teklifin üzerine reddedilen bu durum üzerine Emniyet-Sen Genel Başkanı Sezer, polis promosyonlarının en az 50 bin Türk Lirası olması gerektiğinin altını çizdi.

Polis maaş promosyonları adına Vakıfbank'tan bir yeni teklif daha gelirken ikinci söylenen tutar ise 30 bin Türk Lirası oldu. Emniyet Sen ve Polisin Sesi Platformu liderliğinde polis maaş promosyon ücreti 50 bin TL olarak belirlenirken Vakıfbank'tan gelen 30 bin TL'lik teklif hakkında sonucun ne olduğu bilinmezken görüşmeler devam etmektedir. Polis maaş promosyonlarına yönelik olarak EMNİYET SEN ve Polisin Sesi Platformundan açıklama geldi. Yapılan açıklama içeriğinde ise 18.03.2022 tarihinde Vakıfbank ile imzalanmış ve 104 TL'den 300 TL'ye çıkarılan maaş promosyonlarında yüzde 188 artış sağlandığı belirtildi.



Promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında yükseliş olacağına dikkat çekilen açıklamada, "Yani 300 TL sabit bir rakam değildir. Bu, Türk Polis Teşkilatı’nın tarihindeki en yüksek promosyon ödemesidir. Promosyon ödemelerindeki memur maaş zammı oranındaki artış, 2023 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır" denildi.

Polis maaş promosyonu ne kadar

Hangi kamu kurumu kaç TL promosyon veriyor?

Anadolu Üniversitesi

Aylık ortalama promosyon: 1.152 TL

3 yıllık promosyon: 41.500 TL

Ödeme şekli: Peşin

Harran Üniversitesi

Aylık ortalama promosyon: 1.034 TL

3 yıllık promosyon: 37.250 TL

Ödeme şekli: Peşin

Gaziantep Üniversitesi

Aylık ortalama promosyon: 972 TL

3 yıllık promosyon: 35.000 TL

Ödeme şekli: Peşin

Yeşilyurt Belediyesi

Aylık ortalama promosyon: 763 TL

3 yıllık promosyon: 27.500 TL

Ödeme şekli: Peşin

Adalet Bakanlığı

Aylık ortalama promosyon: 694 TL

3 yıllık promosyon: 25.000 TL

Ödeme şekli: Peşin

Emniyet Genel Müdürlüğü

Aylık ortalama promosyon: 92-300 TL

3 yıllık promosyon: 10.800 TL

Ödeme şekli: Taksitle

Polis maaş promosyonu

Polis maş promosyonunda son durum

Vakıfbank tarafından gelen teklife sıcak bakmayan Emniyetin adaletsizlik yapıldığına dair söylemleri devam ederken Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Sosyal medya hesapları üzerinden sıklıkla yapılan paylaşımlar ile milyonlarca güzel haber bekleyen emekli polisler sıkı takipte. Dün akşam Twitter aracılığıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunuldu. #SayınRTEpolisleriDuyun adlı etiket uzun süre Türkiye gündeminin 1.sırasında kalırken, etiket çalışmasında 300 bin tweet atıldı. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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