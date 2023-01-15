Emekliler bu yıl paraya doyacak! SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi bu ödemeyle bayram edecek! O bankadan tüm emeklilere 11 bin liralık ek ödeme müjdesi geldi







İŞ BANKASI'NA GELENE 11.000 TL PROMOSYON ÖDENECEK!

EMEKLİ PROMOSYONLARI ARTACAK MI?







Emekli maaşlarına gelen Ocak zammının ardından bankaların promosyon ödemeleri yeniden gündeme geldi. Bu kapsamda yeni promosyon kampanyasını açıklayan İş Bankası, emekli promosyonlarını 11 bin liraya kadar çıkardı.Kamu çalışanlarıyla emeklilere aynı oranlarda promosyon vermek için çabalayan İş Bankası, Kızılkaya Belediyesi'yle anlaşma yaptı. Yapılan anlaşma kapsamında belediye çalışanlarına 11 bin liralık ödeme yapılacak. İş Bankası'nın Bucak Şubesi'ne yapacağı ödemeler ayrıca emekli promosyonları için de referans oluşturacak.Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından İş Bankası'nın emekli promosyonlarına zam yapması bekleniyor. Şuan 14 milyon olan emekli sayısı EYT kapsamındakilerle beraber 16 milyona çıkacak. Emekli sayısındaki artışla birlikte promosyon ücretleri de artacak.Bu kapsamda EYT kapsamındakilerin de listeye dahil olmasıyla birlikte İş Bankası'nın promosyonlarını 20.000 ile 25.000 TL'ye çıkaracağı tahmin ediliyor.