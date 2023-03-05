Emekliler bu yıl paraya para demeyecek! O bankalardan nakit ödeme fırsatı duyuruldu

Acil nakit ihtiyacı olan emekli vatandaşlar bankaların düzenlediği kredi kampanyalarını merakla araştırmaya devam ediyor. Peki güncel olarak emekliye kredi veren bankalar hangileri? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİLERE KREDİ KAMPANYASIEmekli vatandaşlar yaşadıkları nakit sorunlarını çözebilmek için bankaların kredi kampanyalarına sık sık başvuruyor. Belirlenen bankalar emekli vatandaşlara uygun faiz oranlı ve ödeme planlı şekilde emeklilere kredi veriyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankaları kredi veren bankalar. Emekli vatandaşlar başvuru yaptıktan sonra bu bankalardan kredi ödemelerini alabiliyor.
Bu üç kamu bankası tarafından başlatılan emekli kredisi kampanyası kapsamında emekli vatandaşlara düşük faiz oranlarıyla kredi veriliyor. Emekli vatandaşların kredi ödemeleri de kişilere göre uygun planlı olarak hazırlanıyor. Kredide 36 ay vade imkanı sunuluyor ve kredi tutarları 50 bin TL ile 100 bin TL arasında değişiyor. 100 bin TL'ye kadar olan ödemeler 24 ay vade ile ödeniyor. Emekli vatandaşlar kredi kampanyalarından faydalanabilmek için en yakın şubeye gidebilecekleri gibi bankaların mobil uygulamaları, internet bankacılığı kanallarından da kredi başvurularını oluşturarak kısa süre içinde ödemelerini alabiliyor.