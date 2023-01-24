EKONOMİ
24 Ocak 2023 - 12:00

Emekliler bu yıl paraya para demeyecek! Tüm maaş zamlarına ek: 9.750 TL trink ödeme başladı!

Emeklilerin yüzünü güldürecek bir haber daha geldi! Bu yıl emeklilerin alacak olduğu o zamma ek olarak, hesaplarına en az 9.700 TL ek ödeme yapılacak. Bu ödeme için başvuru koşulları var ve emekliler anında ATM'lerden çekebilecek. Detaylar haberimizde...

EKONOMİ
24 Ocak 2023 - 12:00
2 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Emekliler bu yıl paraya para demeyecek! Tüm maaş zamlarına ek: 9.750 TL trink ödeme başladı!
TAKİP ETTAKİP ET


Emeklilerin yüzünü güldürecek bir haber daha var. Bu yıl emeklilerin alacak olduğu %30 zamma ek olarak, hesaplarına en az 9.700 TL ek ödeme yapılacak. Bu ödeme için başvuru koşulu var ve emekliler anında ATM'den çekebilecekler.

EMEKLİYE MAAŞA EK EN AZ 9 BİN 700 TL ÖDEME! TC KİMLİK NO SON HANESİNE GÖRE ATM’DEN ÇEKEBİLİRSİNİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararları doğrultusunda, birçok memur ve emeklinin maaşı yılbaşı itibariyle %30 artış sağladı. En düşük emekli maaşı %57 oranında artış gösterdi ve 5.500 TL'ye çıkartıldı. Bunun yanında, emekliler maaş arttırmasının yanı sıra, geri ödemesiz ve karşılıksız paralarını bankalar aracılığıyla çekebiliyorlar. Emekliler ayrıca ek bir ödeme daha alacaklardır. En az 9.700 TL ek ödeme, emeklilere verilecektir. Bu ödemeler karşılıksız ve geri ödemesiz bir şekilde yapılacak. 20 milyon kişi bu artıştan faydalanabilecek. Emekli maaşlarına yapılan zamlar ve ek ödemeler hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

EMEKLİNİN MAAŞ ZAMMI %30 OLDU



Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan enflasyon rakamları ardından, 6 aylık enflasyon oranı %15.4 olarak belirtildi. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyan enflasyon oranı ise %16.48 olarak bildirildi. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaşlarında yapılmakta olan artışın refah payı ile beraber %30 oranında olduğunu söyledi. Bu yıl, memur ve memur emeklilerinin tek kazanımı da bu artış olmayacak.

EK GÖSTERGE ZAMMI HESAPLARA YANSIYACAK

Geçen yıl çıkan yasa, memur ve memur emeklilerinin uzun süredir beklemekte olduğu bir yasaydı. Bu yasa 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yasa ile beraber tüm unvanlarda ek göstergeler 600 puan yükseltilmiş ve bazı meslek gruplarında ek gösterge yükselmesi 1.400 puan olmuştur. Bu yükselmeler ile beraber memur ve memur emeklilerinin maaşları da değiştirilecektir. Örnek olarak, ek göstergesi 600 puan yükselen unvanlarda maaş artışı 260 olacaktır. Bunun yanında ek göstergesi 3.000 olan fakat yeni yasayla beraber 3.600'e çıkartılan 25 yıl hizmeti olanlara 2.115 TL, 30 yıl hizmeti olanlara da 2.240 TL ek zam yapılması planlanıyor.

İKRAMİYE VE PROMOSYONLARA DA ZAM GELİYOR

2023 yılı emekliler için maaş artışı yaşanırken bir yandan da bayram ikramiyeleri de artırılmaktadır. Örnek olarak; geçtiğimiz Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenmiş olan ikramiyelerin miktarı 1.100 TL olmuştur. Bu yıl bu tutarlarda bir artış bekleniyor. Ek olarak bankalar arasında emekliler için promosyon rekabetleri de devam ediyor ve 2023 yılında emeklilikte yaşa takılanlar düzenlenmesinin bitirilmesiyle beraber banka ikramiyelerinin 20.000 TL'ye kadar artması bekleniyor.

emekli maaşı

EDİTÖR
Ahmetcan Korur
Ahmetcan Korur
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ