Emekliler bu yıl paraya para demeyecek! Tüm maaş zamlarına ek: 9.750 TL trink ödeme başladı!

Emeklilerin yüzünü güldürecek bir haber daha var. Bu yıl emeklilerin alacak olduğu %30 zamma ek olarak, hesaplarına en az 9.700 TL ek ödeme yapılacak. Bu ödeme için başvuru koşulu var ve emekliler anında ATM'den çekebilecekler.
EMEKLİYE MAAŞA EK EN AZ 9 BİN 700 TL ÖDEME! TC KİMLİK NO SON HANESİNE GÖRE ATM’DEN ÇEKEBİLİRSİNİZCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararları doğrultusunda, birçok memur ve emeklinin maaşı yılbaşı itibariyle %30 artış sağladı. En düşük emekli maaşı %57 oranında artış gösterdi ve 5.500 TL'ye çıkartıldı. Bunun yanında, emekliler maaş arttırmasının yanı sıra, geri ödemesiz ve karşılıksız paralarını bankalar aracılığıyla çekebiliyorlar. Emekliler ayrıca ek bir ödeme daha alacaklardır. En az 9.700 TL ek ödeme, emeklilere verilecektir. Bu ödemeler karşılıksız ve geri ödemesiz bir şekilde yapılacak. 20 milyon kişi bu artıştan faydalanabilecek. Emekli maaşlarına yapılan zamlar ve ek ödemeler hakkında tüm merak edilenler haberimizde...
EMEKLİNİN MAAŞ ZAMMI %30 OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan enflasyon rakamları ardından, 6 aylık enflasyon oranı %15.4 olarak belirtildi. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyan enflasyon oranı ise %16.48 olarak bildirildi. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaşlarında yapılmakta olan artışın refah payı ile beraber %30 oranında olduğunu söyledi. Bu yıl, memur ve memur emeklilerinin tek kazanımı da bu artış olmayacak.