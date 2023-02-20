Emekliler bu yöntemi denerse maaşları yüzde 20 artacak! Dakikalar içerisinde maaşınız yükselebilir







BÜTÜN EMEKLİLERE DUYURULDU: MAAŞINIZI YÜZDE 20 ARTIRABİLİRSİNİZ! BUNU YAPMANIZ YETERLİ







Son dönemde emeklilikle ilgili bir dizi gelişme yaşanmaktadır. En son haberlere göre, 2000 yılı öncesinde Bağ-Kur’lu olanların SGK’ya geçmesi durumunda emekli aylıkları %15 ile %20 arasında artabilir. Ayrıca, emeklilikte yaşa takılanlar için de son bin 261 gün dikkate alınarak aylık bağlanacaktır. Bu gelişmeler emekliler için önemli bir haberdir. Detaylar haberde bulunmaktadır.Bir kişi SSK ve Bağ-Kur primleri ödemişse, emeklilikte son 7 yılın en sonuncusu 2.520 günün priminin statüsüne bakılır. Hangi statünün primi fazlaysa, emekli olmak için o statünün şartlarına göre hareket edilir. Eğer Bağ-Kur sonrası en az 1260 gün SSK primi ödenmişse, kişi SSK emeklilik hakkı kazanır ve SSK'dan emekli olabilir. Bu durumda, emekli aylığı daha yüksek olacaktır.Sigorta girişi 1 Ekim 2008 ve sonrasında yapılanların en fazla hizmetinin bulunduğu statüden emekli olma hakkı bulunurken, bu tarihten önce sigorta girişi yapanlar için durum biraz farklıdır. Bu kişiler, son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde daha fazla hizmet süresine sahip oldukları statüden emekli olabilirler. Eğer hizmet süreleri eşitse, emekli aylığı son hizmet süresinin bulunduğu statüye göre hesaplanır. Buna göre emekli aylığı alınacak zam ve ikramiyeler de buna göre hesaplanır.Emekli aylığını artıran prime esas kazançların etkisi yıllara göre farklılık gösteriyor. SGK’ya bildirilen prime esas kazanç, emekli aylığının hesaplanmasında büyük bir rol oynuyor. Emekli aylığı hesabı, Ocak 2000 öncesi, Ocak 2000 ile Ekim 2008 arası ve bu tarihten sonrası olmak üzere üç önemli döneme ayrılıyor. 2000 öncesi dönemde aylık hesabı, gösterge, memur maaş katsayısı ve aylık bağlama oranının çarpımı ile belirleniyor. Gösterge sisteminin esas alındığı 2000 öncesi primler, emekli aylığını önemli ölçüde artırıyor. Daha uzun süre çalışmak ve prim gün sayısını artırmak tek başına emekli maaşını yükseltmek için yeterli değildir. Yüksek bir brüt gelir yatırmak önemlidir. Beyan edilen gelir arttığında emekli aylığı da artar. Emeklilik başvurusu yapılırken bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı ve desteklenecek eş de bildirilir. Bakmakla yükümlü olunan kişilere sahip olmak, aylık emeklilik oranını artırır. Emekli maaşı, çalışanın aylık ortalama kazancının aylık emekli maaşı oranı ile çarpılmasıyla hesaplanır. EYT kapsamında emekli olamayanlar için diğer sigortalar kolay şartlarda yaşlılık aylığı bağlatma imkanı sağlayabilir. Örneğin, çalışmaya başlamadan önce malul olanlar, engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar, çalışma gücü kaybı olanlar, maden işyerlerinde yer altı işlerinde çalışanlar, erken yaşlandığı tespit edilenler gibi gruplar bu imkandan yararlanabilirler. Bu kişilerin belirli bir prim ödeme süresini tamamlamaları ve yaş şartını karşılamaları gerekiyor. Bu durumda ilgili sigorta kurumuna başvuru yaparak emeklilik imkanları hakkında bilgi alabilirler. Emekli aylığının belirlenmesinde son yıllardaki kazancın da etkisi bulunmaktadır. Bu kazançlar emekli aylığına esas olan prime esas kazanç tutarını oluşturmaktadır. Son on yıllık ortalama kazanç 2000 öncesi çalışmalarda dikkate alınırken, çalışırken kazancı yüksek olanların son 10 yıl ortalaması, düşük olanların ise son 5 yılı dikkate alınmaktadır. 2000 yılından sonra işe başlayanlar yüksek emekli aylığı alabilmek için prim gün sayılarını artırmalarının yanı sıra yüksek kazanç bildirmeleri de önem taşımaktadır.