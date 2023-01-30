Emekliler bunu duyunca coşacak! Tamı tamına 6500 TL'yi kaptılar! Ek ödeme piyangosu bu kişilere vurdu

Bütün bankalar emekli vatandaşların nakit sıkıntısını gidermek amacıyla kredi kampanyalarında birbirleriyle yarışıyor. Peki Vakıfbank emekliye ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor? Vakıfbank ihtiyaç kredisi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
VAKIFBANK EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİVakıfbank emekli olup nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 6 bin 500 TL ihtiyaç kredisi veriyor. Emekli maaşlarını bankadan alan müşteriler ihtiyaç kredilerini uygun faiz oranları ve maaşlarına uygun ödeme planları ile kullanabilecekler. İhtiyaç kredisi kullanacak vatandaşlardan gelir belgesi talep edilmeyecek.
Emekli maaşını bankaya taşıyan ya da Vakıfbank üzerinden alan emekli vatandaşlar kredilerini kolaylıkla kullanabilecekler. Başvuru yapan ve başvurusu onaylanan vatandaşlar kredilerini kısa süre içinde hesaplarında görecek. Vakıfbank emeklilere 6 bin 500 TL kadar kullandıracağı kredi kampanyasında müşterilerden internet sitesi üzerinden kredili mevzuat hesabı açmalarını talep ediyor. Aynı zamanda başvuru işlemleri banka ATM'si ya da bankanın müşteri hizmetlerine ulaşarak yapılabilecek.