EKONOMİ
21 Şubat 2023 - 17:30

Emekliler çifte bayram edecek! Yeni bayram ikramiyesi ortaya çıktı: Her emekli o rakamı alacak

Emeklilerin maaşlarına zam gelmesiyle beraber yüzler gülerken bir sevindirici haber daha geldi. Ramazan ve Kurban Bayramı yaklaşırken emekli ikramiyelerine ne kadar zam geleceği konuşulmaya başlandı. Yeni bayram ikramiyeleri açıklandı. 2023 emekli bayram ikramiye tutarları haberimizde yer almaktadır.

EKONOMİ
21 Şubat 2023 - 17:30
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Emekliler çifte bayram edecek! Yeni bayram ikramiyesi ortaya çıktı: Her emekli o rakamı alacak
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Türkiye'de emekli vatandaşlara bayram ikramiyeleri verilirken Ramazan ve Kurban Bayramı için emekliler heyecanlı bekleyişe geçti. Milyonlarca emekli vatandaşın yakından ilgilendiği bayram ikramiyelerine ilişkin tutar açıklandı. 2023 Kurban ve Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiye tutarları haberimizde.

2023 KURBAN VE RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ

Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan 2023 Perşembe gününe denk gelirken ikramiyelerin ise mart ayı ortalarında ödenmesi bekleniyor.



Emekli bayram ikramiye tutarları

Kurban Bayramı yeni yılda 4 gün sürerken 27 Haziran'da başlayacaktır. Kurban Bayramı'nda verilen diğer ikramiyenin de haziran ayı ortasında emeklilere ödenmesi bekleniyor.

Yeni yılın ikramiyeleri hakkında net bir rakam açıklaması yoktur.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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