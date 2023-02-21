Emekliler çifte bayram edecek! Yeni bayram ikramiyesi ortaya çıktı: Her emekli o rakamı alacak







2023 KURBAN VE RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ







Türkiye'de emekli vatandaşlara bayram ikramiyeleri verilirken Ramazan ve Kurban Bayramı için emekliler heyecanlı bekleyişe geçti. Milyonlarca emekli vatandaşın yakından ilgilendiği bayram ikramiyelerine ilişkin tutar açıklandı. 2023 Kurban ve Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiye tutarları haberimizde.Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan 2023 Perşembe gününe denk gelirken ikramiyelerin ise mart ayı ortalarında ödenmesi bekleniyor.Kurban Bayramı yeni yılda 4 gün sürerken 27 Haziran'da başlayacaktır. Kurban Bayramı'nda verilen diğer ikramiyenin de haziran ayı ortasında emeklilere ödenmesi bekleniyor. Yeni yılın ikramiyeleri hakkında net bir rakam açıklaması yoktur.