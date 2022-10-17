EKONOMİ
17 Ekim 2022 - 01:13

Emekliler çifte zam alacak: Enflasyon farkı ve ek artışlar peş peşe! 2023'te emekli maaşları ne olacak? Kümülatif artış sonrası emekli maaş hesaplaması

Emekliler ve memurlar için maaş artışlarının yeniden hesaplanmasına başlandı. Milyonlarca kişinin maaşını etkileyecek enflasyon oranları şimdiden açıklandı. Böylece Ocak geçişinin ipuçlarını görmeye şimdiden başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla ek maaş artışlarına yansıyan gelir ve sosyal refahı artırılmaya çalışıyor. Peki, Ocak ayında emekli maaşı artışı ne kadar olacak? En düşük SSK ve Bağ Kur emekli maaşı ne kadar? İşte, Kümülatif artış sonrası emekli maaş hesaplaması..

EKONOMİ
17 Ekim 2022 - 01:13
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Emekliler çifte zam alacak: Enflasyon farkı ve ek artışlar peş peşe! 2023'te emekli maaşları ne olacak? Kümülatif artış sonrası emekli maaş hesaplaması


Emekli maaşı artışı açıklandı mı? Asgari emekli maaşı nedir? soruların cevapları son günlerin en çok araştırılan konuların başında geliyor. TÜİK'in yayınladığı enflasyon oranları ve Merkez Bankası'nın piyasa katılımcısı anketi sonuçları ışığında yeni bir maaş artışı hesaplaması başlatıldı. Ocak ayına kısa bir süre önce gündemde emekliler ve memurlar için maaş zammı vardı. Peki, 2023't emekli maaşları ne kadar artacak?

MECLİS TARAFINDAN KABUL EDİLEN SOSYAL REFAH DÜZENLEMELERİ

2023 emekli maaş hesaplaması

Memur ve emekli memurlara ek maaş zammı, SSK Bağ Kur emeklileri için taban maaş artışı sağlayan torba yasa teklifi bu yılın başlarında meclisten geçti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

EK ZAMLARIN ÖNÜ AÇILDI



Bu durum, refah artışları olarak adlandırılan enflasyon farklılıklarından kaynaklanan ek ücret artışlarının önünü tam anlamıyla açtı.

Diğer taraftan; Temmuz 2022'de eşinden maaş alan SSK ve Bağ-Kur'a yüzde 42,35, emekli sandığına yüzde 41,69 zam yapıldı. Ölen sigortalı nedeniyle dul veya yetim aylığı alanlar da hisseleri oranında bu uygulamadan yararlandı. Aylık hesaplama alt sınırı nedeniyle vefat eden sigortalının hesaplanan asgari maaşı 3.500 TL olarak belirlendi.

2023 OCAK AYINDA EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2023 emekli maaş hesaplaması

Ocak 2023'te SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz maaş artış dönemine benzer şekilde altı aylık enflasyon oranında maaş artışı alacak. Bu arada, memurlar ve memur emekliler, Temmuz'da kararlaştırılan yüzde 7 toplu pazarlık artışının üzerinde yüzde 8 toplu sözleşme artışı artı enflasyon farkı alacaklar.

Eylül ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından üç aylık enflasyon oranı yüzde 7,05 olarak gerçekleşti. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon oranları belirlendikten sonra hem altı aylık hem de yıllık veriler kesinleşmiş olacağı düşünülüyor.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİ ORANI YÜZDE 17,86

Merkez bankasının Ekim ayı piyasa anketindeki hesaplanmış olan rakamlara göre, 2022 yılının ikinci altı ayında enflasyonun yüzde 17,86 olması bekleniyor. Beklenen enflasyon şayet gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak'ta yüzde 17,86 artış alacaklar. Memurlar ve memur emekliler ise ücretlerinde yüzde 8'lik bir artış, artı enflasyon farkları dahil yüzde 18,86'lık bir yükselme yaşayacaklar.

2023 emekli maaş hesaplaması

ASGARİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLUR?

Asgari emekli maaşı Ocak ayında 1.000 + 1.000 artırılarak toplamda yüzde 133'lük bir artışla 3.500 TL'dir. Benzer şekilde Ocak 2023'te 1.000 TL'lik bir artış bu rakamı 4.500 TL'ye getirecektir. Bunun 1000 TL'lik bir artış olduğu düşünülürse, en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyonun oldukça üzerinde, yüzde 28'den fazla artacaktı.

KİM KAÇ LİRA ALACAK? YENİ HESAPLANAN RAKAMLAR İLE EK ZAMLI MAAŞ TABLOSU

Merkez bankasının Ekim ayı anketine göre memur maaşları yüzde 18,86 oranında artacak. Sözleşme zammının yüzde 8'den yüzde 10'a düşürülmesi, memur artış hesabını yüzde 20.86'ya yükseltiyor.

2023 emekli maaş hesaplaması

2023 emekli maaş hesaplaması

 

2023 emekli maaş hesaplaması

2023 emekli maaş hesaplaması

2023 emekli maaş hesaplaması

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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