Finans
06 Mart 2023 - 15:00

Emekliler dikkat! 31 Mart'a kadar süreniz var! Emekli maaşı olanlar başvursun: 7.500 TL nakit hediye alabilirsiniz!

5.500 TL ve üzeri maaş alan emeklilerin dikkatine: tüm emeklilere ay sonuna kadar başvurması gereken bir duyuru yapıldı

Finans
06 Mart 2023 - 15:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Emekliler dikkat! 31 Mart'a kadar süreniz var! Emekli maaşı olanlar başvursun: 7.500 TL nakit hediye alabilirsiniz!
TAKİP ETTAKİP ET


5 bin 500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara müjdeli haber geldi. İş Bankası, şubeye gitmeden başvuru yapılabileceğini ve 7 bin 500 TL'ye kadar ödeme yapılacağını duyurdu. Başvurular 31 Mart'a kadar devam edecek...

İş Bankası duyuruyu resmi internet sitesinden yaptı. Emekli maaşını İş Bankası'ndan almayı tercih edenlere 1 Kasım - 31 Mart tarihleri ​​arasında nakit para verileceği belirtildi. Emekli maaşını İş Bankası'ndan alanlar Maximum Kart ve ek kartlar için herhangi bir ücret ödemiyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

emekli



Şubeye gitmeden İşCep, İnternet Şubesi aracılığı ile kolayca; ya da dilerseniz İş Bankası şubelerine uğrayarak emekli maaşınızı İş Bankası’na taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabileceğiniz belirtilen duyuruda emekli maaşınızı farklı bir bankadan yada PTT aracılığı ile alıyorsanız ve maaşınızda hiçbir bloke bulunmuyorsa, maaş taşıma ve promosyon başvurusu işlemleriniz için şubelere başvurmanıza gerek olmadığı ifade edildi.

KİM NE KADAR ÖDEME ALACAK?

 Aylık gelirleri 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 5.250 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL, 10.000 TL ve üzeri aylık geliri olanlara ise 7.500 TL para ödemesi yapılacağı ifade ediliyor.

MAAŞLARINIZI BU KANALLARDAN TAŞIYABİLİRSİNİZ

İş Bankası, tüm emeklilerin kolayca maaşlarına ulaşabileceği birçok yöntem sunuyor. Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyarak, İnternet Şubesi veya İşCep aracılığıyla promosyon başvurusunda bulunabilir ve tüm maaş işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, İş Bankası'nın şubeleri ve bankamatikleri yurt geneline yayılmış durumda. SSK veya Bağkur'dan emekli olacaklar SGK İl Müdürlükleri'ne başvurarak İş Bankası'nı tercih edebilirler. Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar ise çalıştıkları kuruma verecekleri dilekçede İş Bankası'nı tercih edebilirler.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ