Emekliler dikkat! 31 Mart'a kadar süreniz var! Emekli maaşı olanlar başvursun: 7.500 TL nakit hediye alabilirsiniz!

5 bin 500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara müjdeli haber geldi. İş Bankası, şubeye gitmeden başvuru yapılabileceğini ve 7 bin 500 TL'ye kadar ödeme yapılacağını duyurdu. Başvurular 31 Mart'a kadar devam edecek... İş Bankası duyuruyu resmi internet sitesinden yaptı. Emekli maaşını İş Bankası'ndan almayı tercih edenlere 1 Kasım - 31 Mart tarihleri arasında nakit para verileceği belirtildi. Emekli maaşını İş Bankası'ndan alanlar Maximum Kart ve ek kartlar için herhangi bir ücret ödemiyor.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Şubeye gitmeden İşCep, İnternet Şubesi aracılığı ile kolayca; ya da dilerseniz İş Bankası şubelerine uğrayarak emekli maaşınızı İş Bankası’na taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabileceğiniz belirtilen duyuruda emekli maaşınızı farklı bir bankadan yada PTT aracılığı ile alıyorsanız ve maaşınızda hiçbir bloke bulunmuyorsa, maaş taşıma ve promosyon başvurusu işlemleriniz için şubelere başvurmanıza gerek olmadığı ifade edildi.