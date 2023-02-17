Emekliler dikkat! Az önce haberi geldi... ATM'ye giden cebine hemen 7 Bin 500 TL ödemeyi koyacak! Garanti BBVA promosyonunu güncelledi







GARANTİ BANKASI PROMOSYON RAKAMLARI







Milyonlarca dar gelirli emeklilere derin nefes aldıracak kampanya başlatıldı. 2023 senesiyle beraber Garanti Bankası emeklilerin yüzünü güldürmeye başladı. Garanti Bankası 2 milyon 250 bin EYT'li için öyle bir fırsat sundu ki her başvuru yapana 6 bin TL verileceği açıklandı. 31 Aralık 2022 tarihiyle beraber promosyon kampanyasına son verilirken EYT'liler için tekrardan harekete geçildi. Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alacağına söz veren emeklilere 7500 TL'ye varan nakit ödeme yapılacak.3.499 TL'ye kadar olan emeklilere 3.600 TL, 3.500 - 7.499 TL aralığında ki emekli maaşlarına 4.200 TL, 7.500 - 9.999 TL arasındaki emekli maaşlarına 5.400 TL, 10 bin TL ve üzeri emekli maaşlarına ödenecek promosyon ücreti ise 6 bin TL olarak belirlendi. 1-28 Şubat tarihleri arasında geçerli olan promosyon ödemelerinden yararlanabilmek için maaşların bankaya taşınarak 3 yıl tahhüd verilmesi gerekir. EYT'lilerde maaşlarını taşıyarak promosyon ödemelerinden yararlanmak hakkı elde edilecektir.