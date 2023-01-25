Nitelikli işçiler yavaş yavaş emekli olurken şirketlerde bu durumdan oldukça rahatsız olduğu dile geldi. EYT yasası ile birlikte ne kadar maaş alacağını merak eden emekliler ise konu hakkında araştırmalara başlarken yasa henüz onaylanmazken emeklilik maaşları hakkında konuşulan rakamlarda değişiklikler görüldü. Emekli maaşlarının artışa geçeceği durumda incelemeler başladı. İşte konu hakkında ki düzenlemeler...
Finans
25 Ocak 2023 - 21:00
Emekliler dikkat! Bunu yapanın maaşı 1152 TL yükselecek: Kimsenin haberi yok, yapan bayram ediyor!
EYT düzenlemelerinde gelişmeler devam ederken maaşlar hakkında araştırmalar hız kazandı. Öyle bir yöntem geldi ki kimse ceplerini bu kadar parayla dolduramazdı. Emekli maaşlarını arttıracak bu yöntem ile 1.500 TL artış yapıldı. İşte, kimsenin haberi olmadığı bu yöntemin detayları haberimizde.
Finans
25 Ocak 2023 - 21:00