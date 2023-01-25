Finans
25 Ocak 2023 - 21:00

Emekliler dikkat! Bunu yapanın maaşı 1152 TL yükselecek: Kimsenin haberi yok, yapan bayram ediyor!

EYT düzenlemelerinde gelişmeler devam ederken maaşlar hakkında araştırmalar hız kazandı. Öyle bir yöntem geldi ki kimse ceplerini bu kadar parayla dolduramazdı. Emekli maaşlarını arttıracak bu yöntem ile 1.500 TL artış yapıldı. İşte, kimsenin haberi olmadığı bu yöntemin detayları haberimizde.

Finans
25 Ocak 2023 - 21:00
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Emekliler dikkat! Bunu yapanın maaşı 1152 TL yükselecek: Kimsenin haberi yok, yapan bayram ediyor!


Nitelikli işçiler yavaş yavaş emekli olurken şirketlerde bu durumdan oldukça rahatsız olduğu dile geldi. EYT yasası ile birlikte ne kadar maaş alacağını merak eden emekliler ise konu hakkında araştırmalara başlarken yasa henüz onaylanmazken emeklilik maaşları hakkında konuşulan rakamlarda değişiklikler görüldü. Emekli maaşlarının artışa geçeceği durumda incelemeler başladı. İşte konu hakkında ki düzenlemeler...

EYT DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ONAYLANACAK?

Meclis gündeminde yer alan yoğun hareketlilik devam ederken EYT kapsamı içerisinde maddelerin ne zaman yürürlüğe gireceği merak konusu oldu. İki ayrı cephe bulunurken 2023 yılında emekli olan kişilerin ne kadar maaş alacağı kafa karıştıran sorunlar gündeme geldi. EYT düzenlemesi sadece kimin emekli olabileceğini belirlemektedir. Prim gün sayısı eksik bulunan vatandaşlar için borçlanma yöntemiyle beraber eksik günleri tamamlandı.



emekliler dikkat

MAAŞLAR 1.152 TL ARTIŞ YAPILACAK

Askerlik ve borçlanması yöntemi ile emekli olma hakkı kazanılırken EYT'li kişiler çalışma hayatına devam etmesiyle beraber önemli avantajlar sağladı. EYt kapsamında yer alan emeklinin brüt maaşının 17 bin 500 TL olmasıyla SGK borçlanma belgelerini işverene teslim ettiğinde vergiler üzerinden kesintiler olmayacak.

17.500 TL brüt maaş eklenirken bir çalışanın borçlanma yapmamasıyla beraber 1312 TL SGK işçi payı, 56 TL damga vergisi ödemesi yapılıyor. 1152 TL'lik vergi kesintisiyle beraber maaş miktarı ise 14.978 TL olarak güncellendi. Bu durumda borçlanma yaparak emekli olan kişiler işverene bildirim yaparak 1152 TL'lik gelir vergisi kesintisi yapılamaz. Sonucunda ise çalışan emeklinin net maaşı ise 16.130 TL olarak bildirildi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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