Emekliler dikkat! Maaş hesabınızı hemen kontrol edin! Resmen başladı

Yapılan yüzde 30 zam sonrasında ilk etapta yüzde 16'lık kısmını maaşlarında gören vatandaşlar merakla diğer oranın ne zaman hesaplara yatacağını araştırıyor. Peki SGK emeklisi vatandaşın maaş farkları ne zaman yatacak? SGK duyurdu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK EMEKLİSİNİN MAAŞ FARKLARISGK tarafından yapılan duyuruya göre emekli memurların maaş farkları 27 Ocak tarihinde hesaplara yansıtıldı. SGK sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi;
'Memur emeklileri! Zam farklarını bugün hesaplara yatırıyoruz. Ödemeler maaşlarınızın yattığı bankadan ya da PTT üzerinden çekilebilecek.'