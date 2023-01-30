Finans
30 Ocak 2023 - 21:45

Emekliler dikkat! Maaş hesabınızı hemen kontrol edin! Resmen başladı

Emekli memurlar internet üzerinden maaş farklarının ne zaman yatacağını merakla araştırıyor. Peki SGK emeklilerinin farkları ne zaman yatacak? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
30 Ocak 2023 - 21:45
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Emekliler dikkat! Maaş hesabınızı hemen kontrol edin! Resmen başladı
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Yapılan yüzde 30 zam sonrasında ilk etapta yüzde 16'lık kısmını maaşlarında gören vatandaşlar merakla diğer oranın ne zaman hesaplara yatacağını araştırıyor. Peki SGK emeklisi vatandaşın maaş farkları ne zaman yatacak? SGK duyurdu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SGK EMEKLİSİNİN MAAŞ FARKLARI

SGK tarafından yapılan duyuruya göre emekli memurların maaş farkları 27 Ocak tarihinde hesaplara yansıtıldı. SGK sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi; 



Maaş Farkları Yatıyor

'Memur emeklileri! Zam farklarını bugün hesaplara yatırıyoruz. Ödemeler maaşlarınızın yattığı bankadan ya da PTT üzerinden çekilebilecek.' 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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