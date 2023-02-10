GÜNDEM
10 Şubat 2023 - 20:22

Emekliler dikkat! Maaşlar erken ödenecek: İşte SSK, Bağkur yeni maaş tarihleri!

Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan iki büyük deprem sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı maaşların erken yatacağını duyurmuştu. Peki emekli maaşları erken yatacak mı? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
10 Şubat 2023 - 20:22
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Emekliler dikkat! Maaşlar erken ödenecek: İşte SSK, Bağkur yeni maaş tarihleri!
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6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında Bakanlıklar kararlarını açıklamaya devam ediyor. Memur maaşlarının erken yatırılacağının açıklanmasından sonra gözler emekli maaşlarına çevrildi. Peki emekli maaşları erken yatacak mı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞ TARİHLERİ

Büyük deprem felaketinden sonra Bakanlıklar tarafından yapılan açıklamalara yeni bir tanesi daha eklendi. 



Deprem Nedeniyle Maaşlar Erkene Çekildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre deprem felaketi sebebiyle 4A ve 4B kapsamında Şubat dönemi emekli maaşları erken ödenecek. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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