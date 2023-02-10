Emekliler dikkat! Maaşlar erken ödenecek: İşte SSK, Bağkur yeni maaş tarihleri!







EMEKLİ MAAŞ TARİHLERİ







6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında Bakanlıklar kararlarını açıklamaya devam ediyor. Memur maaşlarının erken yatırılacağının açıklanmasından sonra gözler emekli maaşlarına çevrildi. Peki emekli maaşları erken yatacak mı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Büyük deprem felaketinden sonra Bakanlıklar tarafından yapılan açıklamalara yeni bir tanesi daha eklendi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre deprem felaketi sebebiyle 4A ve 4B kapsamında Şubat dönemi emekli maaşları erken ödenecek.