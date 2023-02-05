Emekliler dört gözle bekliyordu! Bayram ikramiyelerine cumhurbaşkanı jesti













BAYRAM İKRAMİYESİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

2023 YILI İÇİN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

2023'e girmemizle birlikte, EYT, asgari ücret zammı ve emekli maaşları gibi bir çok konu sonuca ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin aklında olan ikramiyeyle ilgili müjdeyi verecek mi? Emeklilerin bayram ikramiyesi, meclis kulislerinde yankılanıyor. BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?Her yıl iki bayramda verilen emekli bayram ikramiyesinin bu yıl verilip verilmeyeceği, emeklilerin aklındaki soru işaretlerinden biri. Bu yıl da emekli ikramiyesi, bayramda da hesaplara yatırılacak. 2023 yılı emekli bayram ikramiyesinde ciddi artış bekleniyor. Yapılan zamlarla birlikte, emekliler de ikramiyelerine zam bekliyor.Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak ikramiyenin ciddi bir zam alması bekleniyor. 2023 yılında emekli vatandaşların ikramiyelerine yapılacak zammın yüzde 280 olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına 2023 yılının ocak-temmuz dönemi için yüzde 30'luk zam yapılması kararını vermişti. Bu zamla birlikte en düşük memur maaşı 9 bin 105 TL'den 11 bin 848 TL'ye ulaştı. En düşük memur emekli aylığı ise 6 bin 78 TL'den 7 bin 901 TL'ye ulaştı. En düşük emekli maaşı da 5 bin 500 TL'ye yükseldi.2023 yılında yapılan zamlarla birlikte emeklilerin de Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı için ödenecek olan bayram ikramiyesinde artış bekleniyor. Geçen sene 1.100 TL olan bayram ikramiyesinin yüzde 280 zam ile birlikte 4 bin 180 TL olması bekleniyor. Şimdi 13 milyon 700 bin emeklinin gözü kulağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek açıklamada!