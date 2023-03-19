Finans
19 Mart 2023 - 09:30

Emekliler ek ödeme almak için elini çabuk tutsun! İkramiye çift haneye çıktı: O bankada bayram var!

Türkiye'nin sevilen bankalarından olan ING Bank, müşterilerine imkanlar sunmaya devam ederken emekli maaşı olanları yakından ilgilendiren kampanyalar sunuldu. 8.500 TL'ye kadar çıkartılan promosyon ödemelerinde müşteriler bu avantajlardan nasıl yararlanabileceğini araştırmaya başladı. 10 bin TL'lik promosyon ödemelerine dair merak edilenler haberimizde.

Finans
19 Mart 2023 - 09:30
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Emekliler ek ödeme almak için elini çabuk tutsun! İkramiye çift haneye çıktı: O bankada bayram var!


ING Türkiye, emekli müşterilerine sunulan promosyon tutarları artışa girerken ING'den emekli maaşlarını alanlara ödeme yapılacağı bilgisi verildi. Emekli maaşlarını ilk defa ING'ye taşıyanlara verilen 1.500 TL'ye kadar ek nakit promosyon imkanı verilir. 10 bin TL'ye kadar nakit promosyon fırsatından faydalanabilirsiniz.

13 Mart ve 31 Mart 2023 tarihine kadar geçerli olan emekli maaşlarını ING'den 3 yıl boyunca almayı taahhüt eden mevcut ve yeni müşterilere bu imkan verilir.



Bununla beraber 15 Mart ve 15 Mayıs 2023 tarihleri arasında ilk defa maaşını bu banka üzerine taşıyanlara ek nakit promosyon verilir.

ING Bank promosyon

ING BANK PROMOSYON KAMPANYASI

3.499 TL'ye kadar olan maaşlara 5.100 TL,

3.500 - 7.499 TL aralığında olan emekli maaşlara 5.9500 TL,

7.500 - 9.999 TL arasındaki maaşlara 7.650 TL,

10 bin TL ve üzeri emekli maaşlarına ise ödenecek promosyon tutarı ise 8.500 TL olarak belirlendi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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