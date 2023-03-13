Emekliler elini çabuk tutsun! QNB Finansbank promosyonu ikiye katladı: Tek bir şartı var

QNB Finansbank, emekli vatandaşlar için hazırladığı promosyon kampanyalarına zam yaparak banka önünde kuyruk oluşmasına neden oldu. Emekli promosyonları, bankaların düzenlediği kampanyalar arasında sıkça araştırılan konuların başında gelmektedir ve QNB Finansbank da bu konuda özel kampanyalar sunmaktadır. QNB Finansbank, emekli vatandaşlar için özel olarak hazırladığı promosyon kampanyalarının tutarlarını açıkladı. Bankanın açıklamasına göre, emekli maaşı tutarına göre belirlenen promosyon tutarları 8 bin TL'ye kadar çıktı. Ayrıca, CardFinans emekli kredi kartı sahipleri senelik olarak 1200 TL indirimle birlikte toplamda 9 bin 200 TL promosyon alma hakkına sahip olacaklar. Bu özel kampanya nedeniyle banka şubelerinde emekli vatandaşlar arasında yoğunluk yaşanmaktadır.
QNB Finansbank, emekli vatandaşlar için sunulan promosyonların yanı sıra bir dizi avantaj da sağlamaktadır. Emekliler, bankanın sunduğu hizmetlerden yararlanarak hayatlarını kolaylaştırabilirler. Banka, emekli vatandaşların ayda iki kez ücretsiz para çekebilecekleri ATM'ler, EFT saatlerinde ve havale işlemlerinde ücretsiz işlem yapma imkanı, şubelerde işlem önceliği, öncelikli hizmet sunan telefon bankacılığı hizmeti, emekli kartı için ilk senede aidat ücreti alınmama, sonrasında da otomatik ödeme talimatı verilmesi durumunda aidat alınmama gibi avantajlar sunmaktadır. Bunun yanı sıra, emekli maaşını QNB Finansbank'tan alan ve market-eczane harcaması yapan vatandaşlara senelik 1200 TL indirim imkanı da sağlanmaktadır.
QNB Finansbank, emekli vatandaşların promosyon başvurularını şubelerinden veya 0850 222 11 00 numaralı Emekli Bankacılığı telefon bankacılığı hattı üzerinden yapabileceklerini açıklamıştır. Başvuru için emekli vatandaşın maaşını bankaya taşıması gerekmektedir. Mobil uygulama kullanarak müşteri olan vatandaşlar da promosyon ödemelerini alabileceklerdir. Ancak, QNB Finansbank'ın emekli promosyonlarından yararlanmak isteyen vatandaşların dikkat etmeleri gereken bazı hususlar da mevcuttur. Örneğin, bankaların sundukları promosyonları karşılaştırmaları ve en uygun olanı seçmeleri önemlidir. Promosyonlar belirli bir süreye ve bazı şartlara bağlıdır, bu nedenle promosyon şartlarını ve sürelerini dikkatlice okumak gerekmektedir.