Emekliler hemen başvurunuzu yapın! 1000 TL fark ödemesi verilecek: Başvurmayan alamıyor!

Posta'da Hülya Çaylak'ın haberine göre, asgari emeklilik maaşı 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Bu artışla birlikte bankaların emeklilere sunduğu nakit ikramiye ödeme tutarları da güncelleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) genellikle bankalarla imzaladığı bir protokolde emeklinin aldığı emekli maaşı miktarına göre bir "taban" ikramiye ücreti belirler. Buna göre, 3.499 TL'ye kadar kazanan emekliler 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.499 TL arasında kazananlar 3.500 TL, 7.500 TL ile 9.999 TL arasında kazananlar 4.500 TL ve 10.000 TL'den fazla kazanan emekliler 5.000 TL alacak. nakit ikramiye ödemeleri. Son dönemde yapılan emekli maaşı artışının ardından emekli ikramiye ödeme kademelerinde de değişiklikler meydana geldi. Örneğin daha önce 7.000 TL emekli maaşı alan ve SGK'dan 3.500 TL ikramiye alan bir kişi, emekli maaşı 7.500 TL'ye çıktığı için şimdi 4.500 TL ikramiye alacak.
Bankalar, SGK ile imzaladıkları protokol doğrultusunda bu bonus tutarlarını aşan promosyonlar sunabilmektedir. Sonuç olarak, emeklilerin ikramiyeleri, emeklilik kademelerine göre daha da artabilir.
Ancak bankalar henüz ikramiyelerini yeni emekli maaşı tutarlarını yansıtacak şekilde güncellemediler. Dolayısıyla emekliler bu konuda hala yeni güncellemeler bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün'e göre, yeni emekli maaşı tutarları bir önceki yıla göre yüzde 114'lük bir artışı temsil ediyor. Ayrıca "bankalar cüzdanlarını açsın. Bankalardan gelen ikramiye aynı oranda artırılmalı" dedi. Yaşı Takılmış Emekliler Derneği'nden Meral Karadağ da emekli aylıklarına yapılan zamlara rağmen ikramiyelerin beklentileri karşılamadığına dikkat çekti. En az 20.000 TL ile 25.000 TL arasında olması gerektiğini sözlerine ekledi.
Emekliler, bankalarından güncelleme talep ederek güncel emeklilik tutarlarına göre kampanyalardan yararlanabilmektedir. Banka, önceki ikramiye ödemesini düşerek yeni bir tutar hesaplar ve kalan tutarı emeklinin hesabına yatırır. Emeklilerin banka değiştirmesi de kolaydır. Mevcut bankalarında 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar veya yeni emekli olanlar, ikramiye almak için diledikleri bankaya başvurabilirler. Daha iyi bir avantaj ortaya çıkarsa üç yılın bitmesini beklemelerine gerek yok. Emekli, istediği zaman emekli maaşını aldığı bankaya bildirimde bulunarak başka bir bankaya geçiş yapabilir. Tebligat bankaların şubelerinden veya e-Devlet portalı üzerinden yapılabilir. Ancak üç yıllık kontrat sürelerine çok az bir süre kalanların güncelleme talep etmesi avantajlı değil.