Emekliler hemen kontrol edin: Emekli maaşları geri alınabilir! Eğer bu ibare varsa yandınız

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşlarının kesilebileceğine ilişkin kırmızı kod uyarısında bulundu. SGK'ya göre sahte sigorta uyarıları yapılıyor ve vatandaşlar emekli olmak için sahte sigortaya başvurursa tüm emeklilik primleri silinebilir.
Emeklilik Kesintilerinin Nedenleri
Emeklilerin aylıkları, prim borçlarının bulunması veya sosyal güvenlik sistemine ilişkin yasal düzenlemelerin uygulanması gibi çeşitli nedenlerle kesilebiliyor. Prim borçları, emekli aylıklarının kesilmesinin başlıca nedeni. Emeklilerin prim borçlarını düzenli olarak ödemeleri gerekiyor. Ancak ödemelerin aksaması halinde SGK'nın emekli aylığını kesme hakkı bulunuyor. Bir başka neden de emeklinin geçmiş hizmetlerinin yeniden değerlendirilmesi olabilir ki bu da işe giriş tarihinden itibaren tüm primlerin tam olarak ödenmesini gerektirir. Eğer bir emekli bu süre zarfında primlerini tam olarak ödememişse, tüm primler kesilebilir.