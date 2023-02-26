Emekliler hemen kontrol edin: Emekli maaşları geri alınabilir! Eğer bu ibare varsa yandınız







Emeklilik Kesintilerinin Nedenleri







İşveren Tarafından Başlatılan Hileli Sigorta Primleri

SGK Hileli Sigorta Primleri Nedeniyle Emekli Maaşı Kesintileri Konusunda Uyardı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşlarının kesilebileceğine ilişkin kırmızı kod uyarısında bulundu. SGK'ya göre sahte sigorta uyarıları yapılıyor ve vatandaşlar emekli olmak için sahte sigortaya başvurursa tüm emeklilik primleri silinebilir.Emeklilerin aylıkları, prim borçlarının bulunması veya sosyal güvenlik sistemine ilişkin yasal düzenlemelerin uygulanması gibi çeşitli nedenlerle kesilebiliyor. Prim borçları, emekli aylıklarının kesilmesinin başlıca nedeni. Emeklilerin prim borçlarını düzenli olarak ödemeleri gerekiyor. Ancak ödemelerin aksaması halinde SGK'nın emekli aylığını kesme hakkı bulunuyor. Bir başka neden de emeklinin geçmiş hizmetlerinin yeniden değerlendirilmesi olabilir ki bu da işe giriş tarihinden itibaren tüm primlerin tam olarak ödenmesini gerektirir. Eğer bir emekli bu süre zarfında primlerini tam olarak ödememişse, tüm primler kesilebilir.Hileli sigorta primleri, işverenlerin çalışanlarının sigorta primlerini ödemekten kaçınmak veya daha düşük prim ödemek için başlattıkları hileli işlemler. İşverenler SGK'ya eksik veya yanıltıcı bilgi vererek çalışanların sigorta primlerinin eksik ödenmesine veya hiç ödenmemesine neden olur. Emekliler bu hileli işlemlerin kurbanı olurlarsa, emekli maaşlarının kesilmesi gibi sonuçlara maruz kalabilir.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşlarının kesilebileceğine ilişkin kırmızı kod uyarısında bulundu. SGK'ya göre sahte sigorta uyarıları yapılıyor ve vatandaşların emekli olmak için sahte sigortaya başvurmaları halinde tüm emeklilik primleri silinebiliyor.