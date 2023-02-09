Emekliler için dev kampanya duyuruldu! Bunu yapan 30 bin TL sahibi olacak

Gece yapılan duyuruda, emeklilerin 30.000 TL'ye kadar olan maaşlarının tazmin edileceği nakit kampanyası hakkında bilgi verildi.
EMEKLİLERE ÖZEL BANKALAR BİRLEŞTİ VE KAMPANYA YAPTI! 30.000 TL’YE KADAR ÖDEMELER HESAPLARDA OLACAKSon dakika haberine göre, tüm vatandaşlar için ödemeler verileceği duyurulan ihtiyaç kredisi kullanımı için başvuru şartlarına uygun olan emekliler için yapılan yeni ödemeler hemen yapılacaktır. Özel bankalar üzerinden gerçekleştirilecek olan bu kampanyaların yanı sıra emekliler, emekli maaş hesapları üzerinden de işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabilirler ve nakit olarak onay alabilmektedirler. Böylelikle emekliler, diledikleri zaman ödemelerini teslim alabilmektedir.
Akbank üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşlar, Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilecekler ve buradan kredi başvurusunda bulunabilecekler. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara, Akbank Direkt uygulaması üzerinden hızlı bir şekilde kredi ödemelerini yaptırabilmektedir. Şartları uygun olan tüm vatandaşlara, 5 dakikada sonuç alma imkanı sunulmakta ve 30000 TL'ye kadar kredi onay almanız durumunda 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturulabilmektedir.