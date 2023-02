Emekliler Mart ayının yıldızı olacak: İkili zam bu kişilerin maaşlarını 3 bin TL yükseltecek!

EMEKLİLERE MART AYINDA ÇİFTE ZAM MÜJDESİ VE 2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK? Milyonlarca emekli Ocak ayında yapılan maaş zammından sonra, şimdi de bayram ikramiyesi zammı bekliyor. Emeklilerin gündemindeki en önemli konu olan intibak zammı ve bayram ikramiyesi zammı aynı anda yapılabilir. Bayram ikramiyesinden dul ve yetim aylığı alanlar da faydalanabiliyor. Kulislerden gelen önemli bilgilere göre, 2023 bayram ikramiyesi kaç TL olacak? Peki emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar artacak? Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili önemli son dakika haberleri geldi.





MASADA 2 FORMÜL VAR

BAYRAM İKRAMİYESİ NEDİR?

Milyonlarca emekliye Ocak zammından sonra Mart ayında çifte zam müjdesi, intibak zammı ve bayram ikramiyesi zammı bekliyor.Masada 2 ayrı formülün olduğu iddia ediliyor. Formüllere göre, emekli bayram ikramiyesi %122.93 oranında artacak. Yani Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emekliye ödenecek ikramiye tutarı 1.100 TL'den 2.452 TL'ye çıkacak. Bu durumda toplam bayram ikramiyesi 4.904 TL olacak. Diğer formül ise emekliye 13. maaşının ödenmesi. Yani Bayram öncesinde 2.750 TL bayram ikramiyesi verilerek toplamda 5.500 TL emekli ikramiyesi ödenmesi gündeme geldi. Şu an için bu formüller hala değerlendirme aşamasında ve bir kesinlikle kazanmış değil. Konu ile ilgili ilerleyen günlerde Bakanlar Kurulu’nda görüşme yapılması ve kesin kararın verilmesi bekleniyor. Emeklilerin bayram ikramiyesi zammı için sabırsızca gün sayıyor. Ramazan Bayramı öncesi emekliye ödenecek ikramiyenin ne kadar olacağı kesinleştiğinde tüm emekliler müjdeli haberi ile karşılaşacak.Emekli bayram ikramiyesi, Türkiye'de çalışan ve emekli olan kişilere Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde verilen bir ikramiye ödemesidir. Bu ikramiye ödemesi, emekli olan kişilerin maaşlarına ek olarak verilir ve devlet tarafından karşılanır. Emekli bayram ikramiyesi ödemesi, çalışma hayatı boyunca prim ödeyen ve belli bir süre sigortalı olarak çalışan kişilerin emeklilik haklarını kullanmaları durumunda almaya hak kazandıkları bir ödemedir. Emekli bayram ikramiyesi, çalışma hayatı boyunca prim ödeyenlerin emeklilik tarihine göre hesaplanır ve her yılın Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenir. Emekli bayram ikramiyesi tutarları, emekli olan kişilerin prim gün sayılarına, emekli aylığına ve hizmet süresine göre değişebilir. Bu tutarlar, her yılın Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde açıklanmaktadır. Emekli bayram ikramiyesi, emeklilerin bayramlarda aileleriyle birlikte daha mutlu bir şekilde bayram geçirmelerine olanak sağlamaktadır. Bu ikramiyenin ödenmesi, emeklilerin ekonomik durumlarını da olumlu etkilemektedir.