Milyonlarca emekliye Ocak zammından sonra Mart ayında çifte zam müjdesi, intibak zammı ve bayram ikramiyesi zammı bekliyor.
Finans
24 Şubat 2023 - 17:15
Emekliler Mart ayının yıldızı olacak: İkili zam bu kişilerin maaşlarını 3 bin TL yükseltecek!
Emekli Mart ayında çifte zam sevinci yaşayacak. En az 2.750 TL maaş zammı geliyor. Resmen emekliye piyango vurdu. Gündemde 2 başlık var. Birisi emekli maaşlarına yapılacak zam. Diğeri ise 13. maaşın ödenmesi. Emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? İşte detaylar...
Finans
24 Şubat 2023 - 17:15
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EMEKLİLERE MART AYINDA ÇİFTE ZAM MÜJDESİ VE 2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK? Milyonlarca emekli Ocak ayında yapılan maaş zammından sonra, şimdi de bayram ikramiyesi zammı bekliyor. Emeklilerin gündemindeki en önemli konu olan intibak zammı ve bayram ikramiyesi zammı aynı anda yapılabilir. Bayram ikramiyesinden dul ve yetim aylığı alanlar da faydalanabiliyor. Kulislerden gelen önemli bilgilere göre, 2023 bayram ikramiyesi kaç TL olacak? Peki emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar artacak? Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili önemli son dakika haberleri geldi. Masada 2 ayrı formülün olduğu iddia ediliyor. Formüllere göre, emekli bayram ikramiyesi %122.93 oranında artacak. Yani Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emekliye ödenecek ikramiye tutarı 1.100 TL'den 2.452 TL'ye çıkacak. Bu durumda toplam bayram ikramiyesi 4.904 TL olacak. Diğer formül ise emekliye 13. maaşının ödenmesi. Yani Bayram öncesinde 2.750 TL bayram ikramiyesi verilerek toplamda 5.500 TL emekli ikramiyesi ödenmesi gündeme geldi. Şu an için bu formüller hala değerlendirme aşamasında ve bir kesinlikle kazanmış değil. Konu ile ilgili ilerleyen günlerde Bakanlar Kurulu’nda görüşme yapılması ve kesin kararın verilmesi bekleniyor. Emeklilerin bayram ikramiyesi zammı için sabırsızca gün sayıyor. Ramazan Bayramı öncesi emekliye ödenecek ikramiyenin ne kadar olacağı kesinleştiğinde tüm emekliler müjdeli haberi ile karşılaşacak.
EMEKLİLERE MART AYINDA ÇİFTE ZAM MÜJDESİ VE 2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK? Milyonlarca emekli Ocak ayında yapılan maaş zammından sonra, şimdi de bayram ikramiyesi zammı bekliyor. Emeklilerin gündemindeki en önemli konu olan intibak zammı ve bayram ikramiyesi zammı aynı anda yapılabilir. Bayram ikramiyesinden dul ve yetim aylığı alanlar da faydalanabiliyor. Kulislerden gelen önemli bilgilere göre, 2023 bayram ikramiyesi kaç TL olacak? Peki emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar artacak? Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili önemli son dakika haberleri geldi. Masada 2 ayrı formülün olduğu iddia ediliyor. Formüllere göre, emekli bayram ikramiyesi %122.93 oranında artacak. Yani Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emekliye ödenecek ikramiye tutarı 1.100 TL'den 2.452 TL'ye çıkacak. Bu durumda toplam bayram ikramiyesi 4.904 TL olacak. Diğer formül ise emekliye 13. maaşının ödenmesi. Yani Bayram öncesinde 2.750 TL bayram ikramiyesi verilerek toplamda 5.500 TL emekli ikramiyesi ödenmesi gündeme geldi. Şu an için bu formüller hala değerlendirme aşamasında ve bir kesinlikle kazanmış değil. Konu ile ilgili ilerleyen günlerde Bakanlar Kurulu’nda görüşme yapılması ve kesin kararın verilmesi bekleniyor. Emeklilerin bayram ikramiyesi zammı için sabırsızca gün sayıyor. Ramazan Bayramı öncesi emekliye ödenecek ikramiyenin ne kadar olacağı kesinleştiğinde tüm emekliler müjdeli haberi ile karşılaşacak.
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