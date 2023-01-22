Emekliler mutluluktan çıldıracak! Maaş hesaplarına dev ücret yatırılacak: Maaşları ikiye katlayan müjde geldi!







ZİRAAT BANKASI'NDAN DEV HAMLE! EMEKLİLERİN CEBİNE NE 3 NE 5 BİN GİRECEK: YENİ RAKAM TAMI TAMINA.... SEVİNÇTEN HAVAYA UÇURACAK







ZIRAAT BANKASI, EMEKLILERIN MAAŞLARINI ÜÇ YIL BOYUNCA AYNI BANKADAN ALMALARI DURUMUNDA PROMOSYON ÖDEMESI SUNUYOR

Bankalar emeklilere sürekli olarak promosyon kampanyası düzenliyorlar. Ayrıca her banka emeklilik durumuna göre promosyon ücreti belirliyor. Bu bankların başında ziraat bankası gelmektedir. Emekliler bu habere çok sevinecekler…Türk emekliler, üç yıldır aynı bankadan maaş alıyorlarsa promosyon ödemesi alabilirler. Yeni yılın başında emekliler hangi bankaların ne kadar promosyon vereceğini merak ediyorlar. Bununla ilgili olarak, mevcut banka emeklilik faydaları ile ilgili araştırmalar devam etmektedir.Ziraat Bankası da bu bankalardan biri olup, Ziraat Bankası'ndan 3 yıl emekli maaşı alan vatandaşlara özel bir promosyon kampanyası düzenlemiştir. Kampanyaya göre emekli maaşı 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişiyor. 3.500 TL altı aylıklar için 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arası aylıklar için 3.500 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arası aylıklar için 4.500 TL ve azami destek tutarı 5.000 TL'dir. 10.000 TL ve üzeri sabit emekli maaşı olanlar. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler, Ziraat Bank'ın resmi işlem kanallarından başvuru yapabilirler. Daha fazla bilgi için lütfen Ziraat Bankası internet sitesini ziyaret ediniz. Promosyon kampanyası, banka emeklilerine yardımcı olmayı ve vatandaşların maaşlarını almaya devam etmesini sağlamayı amaçlıyor.