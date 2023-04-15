Emekliler o bankanın kapısında bekleyecek! Tam 19.999 TL ödeme yapacak: Büyük kampanya için son tarih açıklandı!

Akbank, emekli vatandaşlara yönelik büyük bir kampanya başlatıyor! Yeni kampanyası kapsamında, emekli vatandaşlara 200 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verilecek. Ayrıca, emekli vatandaşlar için tam 19.999 TL'lik ödeme yapılacak. Bankalar tarafından emekli vatandaşlara sunulan kampanyaların ardı arkası kesilmezken, Akbank yine adından söz ettirecek bir kampanya duyurusu yaptı. İşte detaylar... Akbank, emekli vatandaşlara özel olarak düzenlediği yeni kredi kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kampanya kapsamında emekli vatandaşlar, 200 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilecekler. Bunun yanı sıra Akbank, emekli vatandaşlara 19.999 TL ödeme yapacak.
Akbank'ın yeni kampanyası, ipotekli kredi almak isteyen emekli vatandaşlara özel. Kampanya kapsamında, 200 bin TL'ye kadar olan kredi talepleri değerlendirilecek. Kredi vadesi ise 12 ay olarak belirlendi. Ancak, iş yeri sahibi olan kişiler için kredi vadesi 60 ay olabilir.
BAŞVURU KOŞULLARI
Akbank, kampanyası kapsamında emekli vatandaşlara özel olarak tam 19.999 TL ödeme yapacak. Ancak, ödeme alabilmek için emeklinin evini veya dükkânını ipotek olarak göstermesi gerekiyor. Ayrıca, kredi başvurusu yapacak emekli vatandaşların kredi puanı 1200 ve üzerinde olmalı.
Tüm bu şartları sağlayan emekli vatandaşlar, kredi ve ödeme desteği alabilecekler. Daha detaylı bilgi için Akbank şubelerini ziyaret edebilir veya resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Akbank'ın emeklilere özel kampanyası, emekli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor.
Kredi başvurusu için emekli vatandaşların evlerini veya dükkânlarını ipotek olarak göstermeleri gerekmektedir. Ayrıca kredi puanlarının 1200 ve üzerinde olması talep edilmektedir. Kredi başvuruları şubelerden yapılabilirken, daha düşük tutarlarda kredi başvuruları için SMS yolu da kullanılabilmektedir.
Kampanya kapsamında verilen kredinin vadesi, ipotekli olarak alınacak olan 200 bin TL kredi için 12 ay, iş yeri sahibi olan kişiler için ise 60 ay olarak belirlenmiştir. Tüm şartları taşıyan emekli vatandaşlar, kredi ve ödeme desteği almaya hak kazanacaklardır. Detaylı bilgi için Akbank şubelerine veya resmi web sitesine başvurabilirsiniz.