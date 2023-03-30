Emekliler o tarihe dikkat! SSK'lı, Bağkur'lu, Emekli Sandığı, EYT'liler: Tam 17.000 TL ödeme yapılacak!

Nisan ayı, emekliler için sevindirici bir haberle başlıyor. Ramazan Bayramı öncesi cebi para dolu olarak girmeye hazırlanan milyonlarca emekli, tam üç ödeme alacak. Bu ödemeler, 4A, 4B, 4C ve EYT dahil tüm emeklileri kapsayacak. Bu sayede torunlarına harçlık vermek isteyen emekliler için cebindeki para hiç olmadığı kadar dolu olacak. Ödemelerin tarihleri ve miktarları açıklandı ve en düşük ödeme 17.000 TL olacak.
NİSAN AYINDA BELLİ OLACAK!
Bununla birlikte, emeklileri sevindiren gelişmeler de oldu. Nisan ayında yapılacak Bayram ikramiyeleri ve banka promosyonları gibi ödemeler, emeklilerin cebine ek kazanç sağlayacak. Banka promosyonlarındaki artış da, emeklilerin bütçelerine katkı sağlayacak.
3 ÖDEME BİRDEN!
Nisan ayı, Ramazan Bayramı'nın da kutlandığı bir aydır ve özellikle emekliler için çifte bayram anlamına gelecektir. Zira Nisan ayında emeklilere üç farklı ödeme yapılacak ve Ramazan Bayramı'na para dolu cebiyle girecekler. En düşük emekli maaşı 7500 TL olarak belirlenmiş ve bu tutar hesaplara yatırılacaktır. Bunun yanı sıra, emeklilere bayram ikramiyesi olarak 2000 TL ödenecektir. Bunların dışında, en az 7500 TL tutarında olan banka promosyonları da emeklilere ödenecektir. Bu üçlü ödemenin toplam tutarı, 17.000 TL'ye kadar çıkabilecektir. Ancak, bankaların promosyon miktarlarını arttırması durumunda, bu tutar da değişkenlik gösterebilir. Ayrıca, 7.500 TL ve üzeri maaş alan emeklilerin kazançları daha da fazla olabilir. Emekliler, Nisan ayında yapılacak olan bu en düşük ödemelerle birlikte sevindirici bir gelir elde edecektir.