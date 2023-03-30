Finans
30 Mart 2023 - 00:30

Emekliler o tarihe dikkat! SSK'lı, Bağkur'lu, Emekli Sandığı, EYT'liler: Tam 17.000 TL ödeme yapılacak!

Emekliler için müjdeli haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Nisan ayında devlet ve bankalar tarafından yapılan üçlü ödeme, emeklilerin yüzünü güldürecek. Bu ödemelerle birlikte, en az 17.000 TL tutarında para emeklilerin cebine girecek. 4A, 4B, 4C'li emeklilerin yanı sıra EYT'liler de bu ödemelerden faydalanabilecek. Bu gelişmeler, hem emeklilerin maddi açıdan rahatlamasını sağlayacak hem de ekonomik büyümeye katkıda bulunacaktır. İşte ayrıntılar...

Finans
30 Mart 2023 - 00:30
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Emekliler o tarihe dikkat! SSK'lı, Bağkur'lu, Emekli Sandığı, EYT'liler: Tam 17.000 TL ödeme yapılacak!
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Nisan ayı, emekliler için sevindirici bir haberle başlıyor. Ramazan Bayramı öncesi cebi para dolu olarak girmeye hazırlanan milyonlarca emekli, tam üç ödeme alacak. Bu ödemeler, 4A, 4B, 4C ve EYT dahil tüm emeklileri kapsayacak. Bu sayede torunlarına harçlık vermek isteyen emekliler için cebindeki para hiç olmadığı kadar dolu olacak. Ödemelerin tarihleri ve miktarları açıklandı ve en düşük ödeme 17.000 TL olacak.

NİSAN AYINDA BELLİ OLACAK!

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Emekliler, yaklaşan genel seçimler ve Ramazan Bayramı öncesinde ekonomik durumlarını yakından takip ediyor. Son zamanlarda yapılan açıklamalar, en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltildiği ve emekli maaşlarına 2000 TL'lik bir artış yapıldığı yönünde oldu. Ancak, bu zammın tüm emeklileri kapsayıp kapsamayacağı henüz net değil. AK Parti'den gelen açıklamalar, bu artışın sadece belirli bir kesimi kapsayacağı yönünde. Bu durum, emekliler arasında bir takım tepkilere neden oldu.



Bununla birlikte, emeklileri sevindiren gelişmeler de oldu. Nisan ayında yapılacak Bayram ikramiyeleri ve banka promosyonları gibi ödemeler, emeklilerin cebine ek kazanç sağlayacak. Banka promosyonlarındaki artış da, emeklilerin bütçelerine katkı sağlayacak.

3 ÖDEME BİRDEN!

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Nisan ayı, Ramazan Bayramı'nın da kutlandığı bir aydır ve özellikle emekliler için çifte bayram anlamına gelecektir. Zira Nisan ayında emeklilere üç farklı ödeme yapılacak ve Ramazan Bayramı'na para dolu cebiyle girecekler. En düşük emekli maaşı 7500 TL olarak belirlenmiş ve bu tutar hesaplara yatırılacaktır. Bunun yanı sıra, emeklilere bayram ikramiyesi olarak 2000 TL ödenecektir. Bunların dışında, en az 7500 TL tutarında olan banka promosyonları da emeklilere ödenecektir. Bu üçlü ödemenin toplam tutarı, 17.000 TL'ye kadar çıkabilecektir. Ancak, bankaların promosyon miktarlarını arttırması durumunda, bu tutar da değişkenlik gösterebilir. Ayrıca, 7.500 TL ve üzeri maaş alan emeklilerin kazançları daha da fazla olabilir. Emekliler, Nisan ayında yapılacak olan bu en düşük ödemelerle birlikte sevindirici bir gelir elde edecektir.

EMEKLİLERİN MERAKLA BEKLEDİĞİ KONU

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Emeklilerin merakla beklediği bir konu daha var. Son günlerde en düşük emekli maaşı için yapılan zam, tüm emekli maaşlarına yansıtılmamış ve bu durum emekliler arasında tepkilere neden olmuştu. Emekliler uzun süredir bu konuda taleplerini dile getiriyor ve yeni bir düzenleme bekliyorlar. Konuyu ele alacak olan Bakanlar Kurulu, Nisan ayının ilk kabine toplantısında emekli maaşlarına ek zam konusunu da inceleyecek. Eğer ek zam onayı verilirse, emeklilerin kazançları Nisan ayı itibariyle daha da artacak.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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