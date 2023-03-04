Emekliler o tarihte paraya boğulacak! Bankalar imzayı attı: Emekli promosyonu baş döndürecek

EYT yasasının resmi olarak yürürlüğe girmesiyle birlikte emekli olacak vatandaşlar bankaların promosyon kampanyalarını araştırmaya başladı. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİ PROMOSYONLARI NETLEŞTİEYT yasasının resmi olarak yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk etapta 2.5 milyon vatandaşın emekli olması bekleniyor. Vatandaşların emeklilik işlemleri başlarken merak ettikleri en büyük konu emekli promosyonları oldu. Emekli promosyonlarına kamu bankalarından da özel bankalardan da zam geleceği öğrenildi. Özel bankalarda promosyon tutarlarının 10-15 bin TL seviyelerine çıkması bekleniyor. Bankalar emekli vatandaşların maaşlarını bankalarına taşıması ve 3 sene bankada kalma taahhüdü vermesi ardından promosyon ödemesi yapıyor. Emeklilik işlemlerini e-Devlet sistemi üzerinde yapan vatandaşlar en avantajlı promosyon ödemesi yapan bankayı seçerek maaşlarını oradan almaya başlayabiliyor.
BANKALARIN PROMOSYON TUTARLARI
Emekli promosyonlarında ilk değişiklik yapan bankalardan biri Ziraat Bankası oldu. Ziraat Bankası maaşını bankaya taşıyan müşterilerden 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlara 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşlara 5 bin TL promosyon ödemesi yapacak.
Halkbank emekli maaşını bankaya taşıyarak 3 sene kalma sözü veren emekli vatandaşlardan 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşa 3 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşa 5 bin TL promosyon ödemesi yapacak. Vakıfbank 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşa 3 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşa 5 bin TL ödeme yapacak. Promosyon ödemesinden faydalanabilmek için maaşın bankaya taşınarak 3 sene kalma taahhüdü verilmesi gerekecek. Akbank tarafından yapılan duyuruya göre emekli maaşını bankaya taşıyan SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı emeklisi vatandaşlar 7 bin TL'ye kadar emekli promosyon ödemesi alabilecek. Garanti BBVA emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 6 bin TL'ye kadar emekli promosyonunun yanında ek 1.500 TL bonus kazanma şansı da veriyor. Emekliler maaşlarını bu bankaya taşırsa 7 bin 500 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabiliyor.
Denizbank emekli maaşını bankaya taşıyarak 3 sene bankada kalma taahhüdü veren emekli vatandaşlara şu tutarlarda ödeme yapacak; 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşa 3 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşa 5 bin TL ödeme yapılacak. ING Bankası emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine ek bonuslarla birlikte 7 bin 500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. İş Bankası maaşını bankadan alan müşteriler için 7 bin 500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacak. Maaşlarını bankadan alan vatandaşlar SSK, Emekli Sandığı ve Bağ Kur emeklisi olması fark etmeksizin 7 bin 500 TL ödemeyi ek şart olmadan alabiliyor. Kuveyt Türk emekli müşterilerinden 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlara 3 bin 600 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlara 4 bin 200 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlara 5 bin 400 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşlara 6 bin TL promosyon ödemesi yapacak. TEB maaşını bankaya taşıyan ve 3 sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilerine 7 bin TL, yakınını bankaya getirenler için her kişiye 250 toplam 500 TL ek ödül vereceğini duyurdu. Türkiye finans Bankası emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerden 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşa 3 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 5 bin TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 6 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşa 7 bin 500 TL promosyon ödemesi yapacak. Yapı kredi Bankası tarafından yapılan duyuruya göre emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilerden 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşa 4 bin 200 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 4 bin 900 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 6 bin 300 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşa 7 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.